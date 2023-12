El volumen de pasajeros en el Aeropuerto de Menorca ha pasado de los 3,5 millones de usuarios en 2019 a superar los 4 millones este año 2023 sin todavía haberlo terminado. A pesar de ello, y también pese a las quejas al respecto expresadas por los sindicatos y los profesionales, el número de efectivos asignados a la torre de control no crece de forma importante como se solicita desde la Isla. Se mantiene estable, siempre según la información oficial ofrecida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que ha llegado a manos del senador por Menorca, Cristóbal Marqués, gracias a sus preguntas por escrito al Gobierno central.

En las respuestas remitidas al senador se indica que a 31 de octubre de 2023 había quince controladores habilitados en Menorca, que es la misma cifra que había, siempre según el Ministerio, en 2019. En los datos a 31 de diciembre de cada año apenas hay cambios, solo se atribuyen 16 al cierre de 2022.

El Gobierno relata que en el momento de la respuesta había tres controladores en fase de instrucción para poder trabajar en la torre de control de Menorca. En la convocatoria pública de empleo abierta en 2021 se ofertaron siete plazas en la infraestructura ubicada en la Isla. De estas, una se ha cubierto de forma efectiva, tres se esperaban cubrir el 30 de noviembre (los que se formaban) y otros tres se espera que estén debidamente capacitados el 31 de marzo. En la oferta de empleo de 2022 se convocó una vacante en la Isla, pendiente de adjudicar.

Fuentes sindicales y del entorno de la torre de control aseguran que estas siete incorporaciones relatadas por el Ministerio vienen a suplir los profesionales que, según informó este diario hace un año, habían solicitado desplazarse a otro destino en comisión de servicios. Entonces, la jefa de instrucción ya indicaba que había una gran inestabilidad en la plantilla y plazas sin cubrir, además de advertir que cada incorporación supone tener que dedicarle una importante cantidad de horas en la correspondiente formación. Son más horas de trabajo en las que se deja de estar en la torre.

Un técnico más

En cuanto a los técnicos de mantenimiento, Enaire informa en la respuesta al senador que ahora hay ocho plenamente operativos, uno de ellos en calidad de jefe de área. En 2019 eran siete los disponibles. El incremento se produjo en 2022, según se indica en la respuesta a Marqués, «para apoyar la implementación de la nueva tecnología de la torre remota».

Marqués acusa al Gobierno central de dejadez con el Aeropuerto

Cristóbal Marqués expresa su «preocupación» por el trato de AENA al Aeropuerto de Menorca, «una infraestructura básica, crítica, porque en la Isla no tenemos autopistas ni trenes». El senador asegura que «el Gobierno de Pedro Sánchez no trata la Isla como se merece, el aeropuerto es algo que debería estar más cuidado que nunca, poniendo el personal que haga falta, más aún con la prueba piloto de la torre de control remota». En cuanto a los controladores, Marqués lamenta que «buena parte de la plantilla se marcha y llegan sustitutos con cuentagotas. Esto quiere decir que algo pasa, y esto coincide con el proyecto de torre de control remota que nadie explica. No lo deben ver claro, como los técnicos».