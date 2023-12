El tribunal calificador de las pruebas del Segundo Proceso Unificado de oposiciones de Policía Local para Mallorca y Menorca ha suspendido, en la prueba psicotécnica y de personalidad, al 40 por ciento de los aspirantes en Menorca: de un total de quince, seis han obtenido un ‘no apto’.

Un grupo de participantes en las pruebas, unidos en la plataforma por una oposición justa, denunció este martes en un comunicado la «mala praxis» del tribunal que puntúa los ejercicios y añade que, como resultado, los ayuntamientos pueden quedarse sin efectivos policiales.

Ahora mismo los opositores se encuentran a la espera de respuesta a las alegaciones presentadas y un portavoz de la plataforma declaró que «estamos a un paso de presentar un recurso de alzada ante la Conselleria de Presidencia», porque consideran que el proceso no es transparente y sigue «criterios subjetivos».

Afirman que «es sorprendente que de 68 personas que realizamos la prueba psicotécnica y de personalidad, el 4 de noviembre, 29 personas no han superado la prueba, lo que representa el 42,64 por ciento, y nueve personas han sido convocadas a entrevista personal por estar al borde del no apto, lo que representa un 13,23 por ciento de los aspirantes».

De este modo señalan que de 68 aspirantes un 55,87 por ciento han obtenido un ‘no apto’ o han sido convocados a entrevista, lo que demostraría que «el método de evaluación o de corrección empleado por el psicólogo asesor al tribunal no ha sido el correcto».

No aptos pese a ser ya interinos

Incluso hay agentes que ya están trabajando como interinos y que ahora opositan para una plaza de funcionario de carrera que han sido declarados no aptos «haciendo lo mismo que el año pasado», explican. Aseguran que este método de corrección y evaluación va en detrimento de los ayuntamientos porque se quedarán sin agentes, en concreto en Menorca de catorce plazas (en Ciutadella, Maó y Es Migjorn) han quedado cuatro vacías.

La plataforma señala que el tribunal calificador no ha expresado los criterios de valoración para emitir el juicio técnico, y recuerda que el año pasado, en el Primer Proceso Unificado a Policía Local, hubo un 92,49 por ciento de aptos. «En los últimos 15 años no se conoce proceso selectivo alguno a policía local en Balears donde cerca del 50 por ciento de aspirantes tengan la calificación de no apto en la prueba psicotécnica y de personalidad, y más sin conceder la oportunidad de acudir a una entrevista personal para justificar las respuestas señaladas en las pruebas, como sí ocurre en las oposiciones a Policía Nacional y Guardia Civil».