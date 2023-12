Los operadores que gestionan las cuatro concesiones de transporte regular en Menorca celebren que se extienda a 2024 la gratuidad universal en los billetes, no tienen queja del Consell, la institución va pagando a mes vencido los viajes que realizan los usuarios, si acaso, y en eso son unánimes, creen que debería hacerse una revisión tarifaria. Las tres empresas, Transportes Menorca, Autos Fornells y Autocares Torres, han tenido un fuerte aumento de pasajeros con abono, aunque ahora tienen que funcionar de otra manera, no ingresan por billetes ni por recargas de tarjetas, no hay venta instantánea, y eso supuso en un inicio una pérdida de liquidez mientras que sus negocios deben afrontar gastos corrientes que no pueden diferir.

En noviembre del año pasado se actualizaron los precios del billete sencillo pero ahora, a punto de cerrar el ejercicio 2023, esa revisión no se ha realizado, las tarifas siguen siendo las mismas mientras que, según alegan, ellos tendrán que afrontar a 1 de enero 2024 subidas salariales de los trabajadores y también han asumido incrementos del coste del combustible, a lo largo de este año, con ayudas inferiores a las que percibieron en 2022. Esta es una petición que han comunicado al Consell, pero el departamento de Movilidad alega que los contratos están prorrogados y que trabaja en renovar las concesiones, algo que los operadores creen que no está relacionado. Afirman que la ley marca dicha revisión anual de tarifas porque, de lo contrario, el margen de las empresas se reduce, afrontando con los mismos precios los aumentos en los costes de las plantillas, el mantenimiento de los vehículos y el combustible. Creen que ahora que la gratuidad se ha aprobado es el momento de revisar el precio del tique sencillo, ya que no afectará a la mayoría de usuarios, que en esta época del año son residentes.