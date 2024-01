Después del cierre del parking de Sa Teulera, Alaior podría perder otra zona de estacionamiento en los próximos días, puesto que los propietarios de la parcela junto al molino de Es Cos, que se usa como aparcamiento desde hace más de veinte años, también prevén impedir al acceso a su propiedad si el Ayuntamiento no les paga lo que les debe y regulariza su situación mediante un contrato de alquiler antes de final de enero.



En total, el parking de Es Cos cuenta con una treintena de plazas, que dan servicio a los vecinos de la zona. Ahora, la familia propietaria denuncia que el Ayuntamiento no les paga el alquiler de 400 euros mensuales desde hace dos años, y lamentan que desde el año 2014 están esperando a que el Consistorio redacte un contrato de alquiler. Por todo ello, han tomado la decisión de cerrar la parcela si la situación no se arregla en el plazo de un mes, tal y como ya han hecho los propietarios del parking de Sa Teulera, que desde este lunes ya no permiten el acceso de vehículos. De este modo, Alaior podría empezar el año con casi un centenar menos de plazas de aparcamiento.



Hartazgo por la situación



Paula Sans explica que su familia compró el molino allá por el año 2000 y durante una década cedieron una parte de la propiedad al Ayuntamiento de manera gratuita para usarlo como aparcamiento. Pero en 2014, a raíz de una revisión catastral, la familia inició los trámites para regularizar la situación mediante la firma de un contrato con la entonces alcaldesa, Coia Sugrañes. «A partir de 2014 se nos dice que vayamos presentando facturas mientras redactan el documento, y así lo hemos hecho, pero el contrato no llega nunca», lamenta Sans.



Además, denuncian que desde hace dos años el Ayuntamiento ha cambiado de criterio y ha dejado de pagar el alquiler, argumentando que con el decreto 9/2020, de medidas urgentes de protección del territorio, el suelo ahora se considera rústico y es difícil la formalización de un contrato. «Hasta ahora no hemos cerrado para no perjudicar a los vecinos, pero si no hay solución o al Ayuntamiento no le interesa, por nuestra parte no hay ningún problema, pero no queremos estar más tiempo en este limbo legal», remarca Sans. Por su parte, el Consistorio anunció este martes en un comunicado que siguen trabajando para encontrar una solución lo antes posible.

El apunte Avançam acusa a Benejam de «dejadez y falta de gestión» El grupo municipal Avançam Alaior anunció este martes la presentación de una batería de preguntas en el próximo pleno municipal para que el equipo de gobierno aclare la situación de los aparcamientos de Sa Teulera y Es Cós, cuyos propietarios denuncian el impago del alquiler por parte del Ayuntamiento. Por ello, desde la formación progresista pedirán explicaciones ante lo que consideran como una muestra de «dejadez y falta de gestión del Partido Popular». En este sentido, el portavoz de Avançam, Víctor Ferrer, aseguró que «este es solo un ejemplo de la incapacidad del PP para trabajar para Alaior y solucionar las cosas que de verdad importan a la ciudadanía».



Entre otras cuestiones, desde Avançam señalan que en el pleno preguntarán al equipo de gobierno por qué se ha dejado llegar la situación «hasta el límite», y si se ha valorado la opción de comprar el terreno de Sa Teulera, puesto que la propiedad lo quiere vender.