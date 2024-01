El PSOE de Alaior acusó este miércoles en un comunicado al alcalde José Luis Benejam de incumplir sus «promesas y compromisos electorales», en referencia a la situación de dos de los aparcamientos públicos del municipio, el de Sa Teulera y el de Es Cos, cuyos propietarios han denunciado que el Consistorio no les paga el alquiler desde hace dos años. Ante esta situación, la propiedad de Sa Teulera ya ha cerrado el acceso a los vehículos y la de Es Molí baraja hacerlo a final de mes si no se encuentra una solución urgente y se regulariza la situación mediante un contrato, cuya firma aseguran que está pendiente desde el año 2014.

Compromisos electorales

Por todo ello, los socialistas se preguntan en la nota qué está pasando con estos terrenos y cómo es posible que todavía no exista un contrato de alquiler con los propietarios. Además, recuerdan que antes de las elecciones Benejam y el anterior concejal de Urbanismo presentaron un proyecto por valor de 222.000 euros para adecuar estos espacios, el cual aseguran que no contó con el visto bueno de los Servicios Jurídicos del Consistorio. Además, añaden, «la redacción del proyecto costó 6.019 euros y ya hemos visto que no se ha hecho nada. De hecho, ni el presupuesto de 2024 contempla ningún tipo de inversión al respecto». Por todo ello, desde el grupo socialista consideran que dicho proyecto «solo era propaganda electoral pagada con el dinero de todos, puesto que los informes de Secretaría y de los Servicios Jurídicos no consideraron justificado el encargo».

Ante todos estos hechos, desde el PSOE de Alaior creen que el Ayuntamiento «está perdiendo su prestigio como institución y que el equipo de gobierno no cumple sus obligaciones de pago», y remarcan que la primera institución del pueblo debe dar ejemplo.