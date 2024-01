Las dificultades para acceder a una vivienda, ya sea para la compra de un inmueble o el elevado precio del alquiler, y la masificación durante los meses de la temporada turística son los principales problemas que experimenta la Isla a juicio de las personas que han sido consultadas por este diario cuando los menorquines, ya sea de nacimiento o de residencia, afrontan un nuevo año.

José Carreras Fortuny | Jubilado «Una de los problemas de la isla es la masificación turística, però ¿qué haría Menorca sin el turismo»

José Carreras Fortuny, de 87 años, señala que uno de los problemas es la masificación turística de la Isla, que durante la temporada significa la proliferación de coches en las carreteras, aunque reconoce la importancia del turismo en la economía insular. «¿Si Menorca no tuviera turismo, qué pasaría? La gran mayoría de fábricas de bisutería y de calzado que existían han cerrado, solo quedan unas pocas. Soy consciente que hemos de vivir del turismo y aún yo lo critico. Falta gente emprendedora que monte negocios diferentes del sector turístico, aunque reconozco que es muy difícil ser emprendedor, ya que parece que el propietario gana dinero a costa del esfuerzo del trabajador, pero también dedica muchas horas al día y a la semana para que funcione», subraya.

Antonia Reynés Sans | Jubilada «Es primodial para la Isla facilitar que la gente pueda desplazarse con más vuelos y más baratos»

Antonia Reynés Sans, de 81 años, considera que es primordial para la Isla poner facilidades para que la gente pueda desplazarse en avión, es decir que haya más vuelos y que sean más baratos. «Ello facilitaría la venida de más gente, la Isla vive del turismo, por mucha gente que venga, no estorba nunca, y más teniendo en cuenta que solo se trata de tres o cuatro meses al año y que la aglomeración es algo puntual. Siempre me refiero a un turismo de calidad, creo que todavía no está bien promocionado», a firma. Además, considera que deberían mejorarse las carreteras de la Isla, «la carretera general que solo tiene 45 km hace años da pena, es algo vergonzoso», apunta.

Joana Morro Pons | Maestra de infantil «Destacaría el problema en el consumo del agua, cuando llega el verano hay un gran despilfarro»

No obstante, Joana Morro Pons, una maestra de Infantil de Primaria, de 36 años, señala que el principal problema es la masificación turística, aunque entiende que Menorca es una isla que vive del turismo, pero considera que todo debe controlarse un poco. Señala los problemas relacionados con la proliferación de coches de alquiler y las dificultades para poder ir durante el verano a determinadas playas que están saturadas. «También destacaría el problema del agua, durante todo el año más o menos se controla su consumo, llega el verano y es una locura, hay un gran despilfarro. Sin ir más lejos, este verano en Calescoves hemos estado una semana sin agua, ha habido restricciones. Este problema no es solo del turismo, los menorquines también debemos ser conscientes de que los recursos naturales son limitados», subraya.

Martí Sintes Calafat | Tornero «En verano hay mucha gente y llega un momento en que uno no pueda ir a según qué playas»

Martí Sintes Calafat, de 52 años, tornero de oficio, también insiste en la dificultad de los jóvenes para acceder a la vivienda y, por otra parte, en la masificación que se vive durante la temporada turística. «En verano hay mucha gente y debería regularse un poco, llega un momento en que no se puede ir a las playas, aunque considero que lo positivo de la Isla es la calidad de vida que la caracteriza en general», asegura.

Luis David | Construcción «Mi pareja, yo y su hija tenemos una habitación alquilada, ya se imaginará usted cómo vivimos»

Luis David, colombiano de 28 años, aporta la visión de una persona que reside en la Isla, junto a su pareja y a la hija de esta, desde hace un año y medio y trabaja en el sector de la construcción. Asegura que el principal problema es encontrar un piso, y también que sean pisos económicos. «Los tres vivimos en un piso compartido, de hecho tengo alquilada una habitación, usted ya se imaginará cómo vivimos en una habitación Yo vine a la Isla un poco a la aventura, de hecho me fue más fácil encontrar trabajo que un piso», afirma. Además, señala que en una ocasión les estafaron, consultaron en una de las plataformas de alquiler de pisos, y tras consignar el dinero, cuando fueron a ver el piso en el Camí des Castell, en Maó, resultó que no había piso. «Nuestra desesperación fue encontrar un piso, es lo que le ocurre a mucha gente que está en nuestra situación, vienen de fuera de la Isla, encuentran un empleo y después el gran reto es encontrar un piso» insiste.

Nayra Cardona San Anastasio | Estudiante «No es muy razonable que una persona tenga alquilada una habitación y paga casi 1.000 euros»

Naira Cardona San Anastasio, de 15 años, y estudiante de cuarto de la ESO, considera un serio problema el precio de las viviendas, «yo vivo con mi madre y no es el caso, pero si uno tiene alquilada una habitación no se puede pagar casi 1.000 euros cada mes, no es muy razonable, los precios están por las nubes», asegura. Por otra parte, cuestiona el hecho que en invierno muchas tiendas están cerradas una vez que acaba la temporada turística.