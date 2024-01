El anuncio de que a partir de este año será obligatorio realizar un curso de perfeccionamiento para que los titulares de un permiso B, con tres años de antigüedad, puedan conducir motos de hasta 125 centímetros cúbicos ha encendido las alarmas en el sector del alquiler de este tipo de vehículos.

La nueva norma les afecta de lleno, porque desde que se posibilitó el manejo de motocicletas de esa cilindrada con el carné de coche (en 2004), son mayoría los clientes que se animan a alquilar motos y scooters de esa potencia para recorrer la Isla durante sus vacaciones.

Los empresarios dudan de que, si se les obliga a hacer un curso, los turistas alquilen este tipo de vehículo como lo venían haciendo hasta ahora. Las motocicletas y scooters de pequeña cilindrada son más baratas, consumen menos y se aparcan fácilmente, por lo que son un vehículo que tiene mucha demanda en el alquiler durante la temporada alta.

«Para mi negocio es un desastre, estoy centrado en ese segmento y son muchos los clientes que alquilan con el permiso B, esperemos que no se aplique ya, este mismo verano», lamenta el propietario de la firma Manel Scooters.

Este empresario cree que «estamos pagando los platos rotos de la prohibición de que los coches circulen sin etiquetas ambientales en el centro de grandes ciudades, la gente allí está cogiendo ciclomotores y scooters para moverse y es ahí donde ha aumentado la siniestralidad», opina.

«Si alguien no sabe conducirla, no se la alquilamos»

«Prácticamente todo el mundo viene con el permiso de coche», señalan en la firma Rentals Balear, «así que claro que nos va a afectar, la medida evitará que alquile gente sin experiencia pero también lo impedirá a otros que sí la tienen, aunque conducen la moto con el carné B. En esta firma aseguran que «si vemos que un cliente no sabe ir en moto no se la alquilamos, les pedimos al menos un año de experiencia».

Es fácil saber cuando alguien no ha montado nunca en moto, aseguran quienes se dedican al negocio, «hay gente que no sabe ni cómo arrancar». En Rideon confirman que escuchan muchas frases como «no puede ser tan difícil» o «yo sé ir en bici» por parte de clientes inexpertos, «no tienen mucha conciencia del peligro», señala un empleado.

Desde Autos Valls apuntan que, efectivamente, la exigencia del curso dará «más seguridad en la circulación», pero «mucha gente no se lo sacará, la repercusión para las empresas será negativa, porque son muchos los clientes que alquilan scooters 125 cc con el permiso de conducir B».