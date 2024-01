Los premios Protagonistas de la Vida Menorquina, que convoca «Es Diari», recaen en personas y entidades que han destacado durante 2023 o que presentan una trayectoria que merece un reconomiento público. El jurado, que preside Francisco Tutzó, ha valorado las propuestas presentadas por los lectores y por miembros de la redacción.

En esta edición se ha decidido también conceder un Far d’Honor. Lo merece la declaración de Menorca Talaiòtica como Patrimonio Mundial de la Unesco, que se aprobó en la asamblea de Riad (Arabia Saudita) del mes de septiembre. El Far d’Honor se concede a Josep Mascaró Pasarius (Alaior, 1923 - Palma, 1996), por su gran aportación como investigador del patrimonio arqueológico de la Isla. El centenario de su nacimiento ha propiciado numerosos actos que han permitido comprender el valor de su trabajo. En los dos últimos años han merecido el Far d’Honor el barítono Joan Pons y el profesor y poeta que se fue de forma prematura, Joan F. López Casasnovas.

El jurado también ha querido dar importancia a la apuesta de la Isla por la descarbonización y las energías renovables. Por eso ha decidido premiar a la empresa Enerparc Son Salomó, promotora del parque fotovoltaico más grande de Balears y que ya vuelca energía limpia a la red.

En el apartado de actividades sociales, los miembros del jurado han considerado que el centro polivalente Carlos Mir merece un reconocimiento por el servicio que presenta a las personas con discapacidad intelectual y las nuevas iniciativas que ha puesto en marcha.

En actividades deportivas no había duda, como han apuntado algunos lectores, que el Hestia Menorca merece el premio. El jurado quiere que sirva también para respaldar un proyecto deportivo que une a toda la Isla y que va más allá del deporte, por sus objetivos sociales.

El sacerdote Bosco Faner ha merecido el premio en actividades culturales por su obra publicada. Su constancia creativa desde hace poco más de treinta años ha permitido la edición de poesía, novela, libros de espiritualidad y de investigación histórica.

El jurado está formado por Josep Maria Quintana, escritor y jurista, Jesús Vidal, empresario; Maria Vives, doctora en Psicología, Francisco Tutzó, presidente del Cercle d’Economia, Josep Pons Fraga, editor de «Es Diari», Tisi Reynés, deportista, y Josep Bagur, director del periódico. No pudieron asistir Carolina Desel, directora del Museu de Menorca, y la empresaria Francisca Llabrés.

La gala de Sant Antoni

La gala de entrega de los premios se celebrará el próximo sábado, día 13, en el Teatre des Born de Ciutadella, con la asistencia de las principales autoridades de Menorca y Balears. La gala está dirigida por Maria Camps, presentada por Josep Bagur y contará con actuaciones musicales y alguna sorpresa. También se entregarán los premios periodísticos Mateu Seguí Puntas, Domingo Marqués y Andrés Casasnovas.

Far d'Honor: la Menorca Talaiòtica de Josep Mascaró Pasarius

Menorca Talaiòtica quedó inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco en la asamblea de Riad el 18 de septiembre del año pasado, después de muchos años de trabajo. El jurado de los premios ha vinculado esta declaración con el trabajo de investigación y divulgación de este patrimonio llevado a cabo por Josep Mascaró Pasarius, autor de «Prehistoria de Baleares». Ha coincidido con el «Any Mascaró Pasarius» en el centenario de su nacimiento en Alaior. Su trabajo arqueológico puso las bases del conocimiento y la divulgación de la cultura talayótica.

Actividades económicas: Enerparc Son Salomó

Menorca ha desatascado su reto de las energías renovables, gracias a los autoconsumos y parques solares. El de Son Salomó es el más importante. Con una potencia de 50 megavatios tiene capacidad para abastecer a 16.000 viviendas. Es el mayor de Balears. Su aportación para la descarbonización es fundamental. Basta decir que gracias a su aportación a la red, el 5 de ciembre a las 13.05 h, el 50,86 por ciento de la electricidad procedía de fuentes limpias.

Actividades sociales: Centro Carlos Mir

Su histórica labor para ser un servicio útil a la personas con dispacidad intelectual bien merece un reconocimiento. Así lo ha valorado el jurado de los premios Protagonistas. Está integrado en la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca. Su centro polivalente se puso en marcha en 2011. Además del servicio del centro ocupacional y de los centros de día, desarrolla varias actividades que favorecen las capacidades de sus usuarios.

Actividades deportivas: Hestia Menorca

El 20 de mayo el equipo del Hestia, bajo la dirección de Javi Zamora, consiguió el ascenso a la liga LEB Oro, un gran éxito deportivo y el resultado de un gran trabajo de la junta presidida por Oriol Segura. El lema «Una Illa, un equip» refleja el objetivo conseguido de volver a unir a todos los clubes y pueblos de Menorca en un proyecto deportivo común. Además, apuesta por el compromiso a favor de la salud mental. Un club con valores.

Actividades culturales: Bosco Faner Bagur

El sacerdote Bosco Faner ha desarrollado una fructífera trayectoria literaria con sus libros de poemas, narraciones, espiritualidad y trabajos de investigación histórica. Estrenó su faceta de escritor en 1989 con «Rebrots d’arrels centenàries» y este año ha publicado «Regala’t un temps de pau». Ha sido profesor en institutos y en el Seminari, y rector de las parroquias de Santa Eulàlia de Alaior, Sant Bartomeu de Ferreries, y Sant Esteve de Ciutadella.