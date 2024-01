El sindicato USAE ha convocado una protesta semanal para exigir que los técnicos sanitarios de Menorca y Eivissa puedan cobrar el plus de Difícil Cobertura, como lo perciben otros profesionales sanitarios de las islas. En este sentido, cabe recordar que actualmente solo lo pueden cobrar los médicos y enfermeras (que se encuadran en los grupos A1 y A2), pero no el resto de profesionales, como los del grupo B, C1 y C2, como «si estos profesionales no tuvieran dificultades», señala el sindicato.

USAE ha convocado concentraciones y huelgas todos los jueves frente a los hospitales Mateu Orfila (Maó) y el de Can Misses (Eivissa), entre las 11 y las 12,30 horas. La primera protesta tendrá lugar el próximo 18 de enero. «Hemos demostrado claramente que para los profesionales Técnicos de Grado Medio y los de Grado Superior también son puestos de difícil cobertura, por lo que no entendemos que este agravio comparativo entre los trabajadores de esta área de salud no se haya subsanado a fecha 1 de enero», expone el sindicato. La responsable de USAE en Menorca, Rosa Planells, califica «esta discriminación de indignante» e invita a «a todos los profesionales Técnicos de Grado Superior y de Grado Medio sanitarios a sumarse a las jornadas de huelga que hemos convocado para que reconozcan nuestros derechos y se reactive la negociación colectiva para abonar con carácter retroactivo este plus salarial a todos los Técnicos Sanitarios de Menorca».