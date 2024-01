El precio del agua desalada al que debe hacer frente el Ayuntamiento de Ciutadella se abarata un 7,8 por ciento este año. Así lo indica la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua al informar que a partir del mes de enero la tarifa a asumir por la Administración local pasa a ser de 1,4362 euros. Supone una rebaja por cada metro cúbico suministrado de 12 céntimos, teniendo en cuenta que en 2023 la tarifa que aplicó el Govern fue de 1,5572 euros.

Este abaratamiento tiene que ver con la revisión y actualización del índice de referencia energético. Y es que, el nuevo convenio a cuatro años vigente desde enero de 2022 subió el precio del metro cúbico. Pero también obliga al Ayuntamiento a compensar económicamente al Govern por los costes de prestación del servicio y a abonar los gastos generados por la producción y distribución, en especial, los derivados del índice energético.

En 2022 este valor subió la friolera de un 29,95 por ciento obligando a Ciutadella a pagar al año siguiente un precio de 1,55 euros por metro cúbico (lo que derivó a su vez en una subida de distintos tramos tarifarios en la factura del agua). En cambio, el año pasado se retrajo un 7,8 por ciento logrando para este ejercicio una tarifa algo menos gravosa para las arcas municipales. Esta rebaja en el precio representa un ahorro aproximado de 125.400 euros. Y por tanto, la factura anual a abonar al Govern será de unos 1,6 millones de euros, tomando como referencia el caudal mínimo a consumir fijado en 1.102.000 metros cúbicos de agua desalada.

El concejal de Hacienda, Joan Benejam, aplaude esta bajada del coste. «Es una rebaja considerable, será importante, es una buena noticia», señala. No obstante, advierte de que esta mejora en el precio del agua desalada no puede analizarse de forma independiente, ya que son muchas las variables que intervienen en el coste total y real del agua del municipio. De ahí que indique que hay que analizar en conjunto todos estos conceptos y comprobar cuál es la balanza de resultados. Y en caso de haber un ahorro, el Ayuntamiento de Ciutadella no descarta destinarlo a aumentar campañas para reducir fugas que, en Ciutadella se hallan en torno a un 26 por ciento. Atajar uno de los graves problemas «acabará repercutiendo sobre la economía de los ciudadanos», señala.

Tarifa única

Pese a este ajuste en el precio, Ciutadella seguirá pagando más por el agua desalada que en otras islas. El director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, ha anunciado que el Govern implantará una tarifa única para el agua desalada de las instalaciones de Palma, Alcúdia y Andratx, siguiendo la fórmula de Eivissa, que ya dispone de un precio unitario. El Ejecutivo balear cobrará el metro cúbico a un precio que rondará los 1,25 euros para que «este recurso se pague según lo que cuesta y, nos guste o no, tiene que ser asumido por los usuarios», señala Calafat.

Esta medida que el Govern prepara para Mallorca no se extiende a Menorca. La implantación de la misma tarifa que se baraja para la isla mayor supondría rebajar el coste del agua procedente de la desaladora de Ciutadella en un 13 por ciento. Representaría un ahorro de 205.000 euros.

El departamento autonómico explica que Menorca tiene un precio más elevado que Mallorca porque en la isla mayor la tarifa es una mezcla de varias procedencias, además de indicar que la desaladora de Ciutadella solo produce a un 50 por ciento y eso tiene una mayor repercusión de los costes fijos en el metro cúbico.