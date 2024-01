Parejas con hijos, con trabajo remunerado de uno o todos los miembros de la unidad familiar, e ingresos netos mensuales de 2.000 a 3.000 euros o más constituyen el grueso de los hogares que tiene acceso a contratar servicio doméstico remunerado en Menorca.

Son un total de 2.606 hogares (el 6,93 por ciento de un total de 37.620), en los que viven 9.514 menorquines (menos del 10 por ciento de la población), los que responden que tienen ayuda doméstica remunerada en la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas 2021 que realiza el Instituto Nacional de Estadística y que recoge el Institut Balear d’Estadística (Ibestat).

El dato sobre la ayuda remunerada en el hogar contrasta con el de afiliación de trabajadoras -la gran mayoría siguen siendo mujeres-, que publica también el Ibestat, ya que en 2023 el mes que más cotizantes tuvo el epígrafe ‘actividades de los hogares como empleadores’ fue julio, con 520 afiliadas.

La cifra se mantiene constante durante todo el año en torno al medio millar, y es llamativa porque es una quinta parte de los hogares que manifiestan tener limpiadora, aunque luego se añaden otras tareas como puede ser cocinar, planchar, hacer la colada o incluso hacer todas esas cosas cuando no están al cuidado de los niños o los mayores, porque algunas trabajadoras pueden ser dadas de alta para una tarea y combinar varias.

Solo hay una explicación para ese desfase estadístico, según los sindicatos UGT y CCOO, y es que el sector, pese a la normativa laboral que obliga a que estas trabajadoras sean dadas de alta, sigue siendo precario y con mucha actividad sumergida; otra razón es que algunas empleadas sí están dadas de alta por un hogar o una empresa, pero por una cantidad de horas que no es suficiente para completar un sueldo que les permita vivir, por lo que continúan su jornada limpiando sin darse de alta o en B.

Desde enero de 2012 el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar se integró en el Régimen General como un sistema especial, son trabajadoras sujetas a la relación laboral especial del servicio de hogar, que es el empleador, quedando excluidas de este sistema las que son contratadas por empresas. Otra modalidad es la de cotizar como autónoma y trabajar para diferentes pagadores.

300 euros de cuota al mes

Este es el caso de Marga, que a sus 58 años lleva 35 en este sector. También trabajó sin estar dada de alta cuando era más joven «antes no te aseguraban», explica, luego la ley cambió pero, en lugar de cerrar acuerdos con cada casa se dio de alta como autónoma y ahora, emitiendo factura por el servicio (al que se aplica un 21 por ciento de IVA), trabaja limpiando clínicas, despachos y algunos hogares en los que lleva muchos años, «en alguna casa empecé cuidando los niños y aún sigo, ahora con la limpieza». Aunque se queja de que, a diferencia de otro tipo de trabajos, el de los hogares «no desgrava, ni a ellos ni a mí».

Marga considera que el IVA es demasiado elevado y que también es costoso para los hogares dar de alta a las trabajadoras, no lo considera justo «hay gente que lo necesita, se hace mayor y no puede ocuparse de su casa como antes, y yo creo que poder tener todo limpio le da dignidad a una persona», asegura.

Paga la cuota mínima de autónoma «aún así son 300 euros al mes, tengo que cubrir eso y sacar algo más para poder vivir, pero quiero cobrar algo cuando me retire o si me pongo enferma o tengo un accidente, porque aquí si trabajas ganas, y si no, no». Con esta independencia también puede trabajar y facturar para una empresa de limpieza si esta tiene un pico de trabajo y recurre a empleadas externas, por ejemplo, en verano.

Marga cree que el tipo de empleada de hogar como ella se va acabando, porque las trabajadoras «quieren estar aseguradas y prefieren estar cubiertas por una empresa, para poder tener sus derechos».

Un trabajo de mujeres y en una gran mayoría inmigrantes «Este es un sector en el que trabaja mucha gente en la economía sumergida, y eso es una competencia desleal», afirma una exempresaria de la limpieza, que ya traspasó su negocio por la edad, 63 años, y las muchas horas de dedicación que requiere. Lamenta que las personas que realizan las tareas de limpieza sin cotizar ofrecen precios por hora inferiores a los que puede cobrar una empresa que tiene de alta a todas sus trabajadoras. En todos los años que se dedicó a este negocio, solo tuvo un hombre contratado; es un trabajo feminizado, 99 por ciento de sus empleadas siempre fueron mujeres y en el perfil hay otro dato, y es que son inmigrantes, «muchas sudamericanas, aquí hay poca gente que se quiera dedicar a esto», señala. Su empresa estaba especializada en la limpieza de escaleras para comunidades de vecinos, limpiezas a fondo de finales de obra o de chalés turísticos, un ámbito este último de mucha actividad.