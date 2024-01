La alcaldesa de Ciutadella, Juana Mari Pons Torres, ha asegurado este sábado que la primera comunicación del centro Margalida Florit de que el ascensor no funcionaba correctamente se produjo el 9 de enero, por correo electrónico. Añade que en ninguna de las comunicaciones sobre deficiencias en este centro desde el inicio de curso se ha indicado que el ascensor tuviera cualquier problema

La edil responde así a la denuncia de una maestra del mismo colegio que afirma que desde septiembre el elevador no está operativo y al menos tres alumnos con problemas de movilidad deben recibir ayuda para subir a las aulas de las dos plantas superiores.

Pons Torres explica que al día siguiente de recibir la notificación, la técnica responsable de educación del Ayuntamiento se puso en contacto con la empresa para pedir presupuesto y programar la reparación. La respuesta fue que estaban de vacaciones hasta después del 17 y que solicitaban la pieza que debía cambiarse para poner en marcha el proceso de reparación del ascensor lo más rápidamente posible.

Según informa el Ayuntamiento, fue en diciembre cuando un técnico inspeccionó el ascensor y recomendó que solo se utilizara como montacargas pero que no se permitiera el uso a las personas. La alcaldesa entiende que si el centro no había comunicado antes problemas con el elevador es que estaba operativo y funcionaba correctamente. La otra posibilidad es que el centro no comunicara la deficiencia en sus informaciones al Ayuntamiento.