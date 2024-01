El PSOE en su propuesta de acuerdo pedía que el Consell regulara la posibilidad de que los «particulares puedan comunicar de forma anónima la existencia de posibles alquileres turísticos ilegales». El PP y Vox tambiñen se han opuesto a esta medida, alegando que «legalmente no es posible.

La consellera Torrent ha asegurado que los técnicos del Consell han especificado que a raíz de un decreto aprobado recientemente por el Govern no se permiten las denuncias anónimas. Por su parte, el conseller Robsy, del PSOE, ha defendido la medida, destacando que hay que distinguir lo que es una denuncia (que obliga a Inspección abrir un expediente) de una comunicación (que no obliga, pero que puede ser tenida en cuenta para la capacidad inspectora. Las denuncias, asegura el representante socialista, no pueden ser anónimas, pero sí que lo puede serlo una comunicación.