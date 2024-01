El pleno del Consell aprobó este lunes la gratuidad del transporte público en la Isla durante el 2024, con el voto favorable de todos los grupos a excepción de Vox. A pesar del consenso, el conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado, aprovechó el debate para afear a PSOE y Més el no haber trabajado lo suficiente durante los últimos ocho años para evitar que las concesiones del transporte en la Isla estén caducadas desde hace años. «Hemos estado ocho años con un transporte público deficitario, caducado y anticuado, y les quiero recordar que no se puede utilizar ni el móvil ni tarjetas de banco para pagar. Una serie de temas que son francamente tercermundistas. Ustedes que son defensores del transporte público, me extraña que no hayan movido ficha para tener esto resuelto hace muchos años», afirmó.

Noticias relacionadas Menorca seguirá otros dos años sin mejoras en el bus por retrasos en las concesiones Más noticias relacionadas Desde el PSOE reconocieron que la situación actual es un fallo de su etapa de gobierno, aunque negaron haber estado de manos cruzadas. Por su parte, Josep Juaneda celebró que el PP haya cambiado de opinión acerca de la gratuidad del transporte, aunque lamentó que lo hayan hecho porque paga Madrid.