El lujoso establecimiento hotelero Cap Menorca, del grupo Mare e Terra que preside el empresario francés Laurent Morel-Ruymen, abrirá sus puertas a mediados de mayo después de una década de trámites y demoras por el retraso acumulado en las obras. Fijada para el 17 de mayo, la apertura del nuevo hotel se suma a tantas otras que se han hecho en los últimos años dirigidas al segmento de lujo con vistas a ser de las ofertas más exclusivas que hay actualmente en la Isla.

«Cap Menorca le ofrece el verano idílico, con los pies en el agua». Es el lema que ha asignado el grupo Mare e Terra a este exuberante hotel, que ofrece 15 elegantes suites en una finca con pasado militar ubicada en la costa sur, en plena naturaleza entre Cala en Porter y Son Bou, en las baterías de Llucalari. No son 45 habitaciones y tampoco son colgantes, tal y como estaba previsto en el proyecto inicial, pero son 15 suites llenas de lujo en un entorno exclusivo rodeado de mar y vegetación que, augura el grupo que preside Morel-Ruymen, «ha puesto a Menorca en el mapa de los viajeros más exigentes».

Mar, palmeras, olivos y pinos: el entorno del hotel. | Cap Menorca

Las tres modalidades de habitaciones (mediterráneas, históricas y exclusivas) que ofrece este «edén mediterráneo» cuentan con piscina privada y jardín, y la reserva de cualquiera de ellas incluye disfrutar de un buen desayuno. Eso sí, la estancia mínima es de dos noches, dicta la página web, que ya acepta reservas a partir del 17 de mayo.

Precios al alza

Respecto a los precios, el fin de semana con el que se estrena el hotel, del 17 al 19 de mayo, la cantidad que deben abonar dos personas por una habitación va de los 3.319,20 euros si quieren la suite más 'modesta' a los 5.643 euros si quieren la más 'top'. Los precios suben casi el doble en plena temporada: el fin de semana del 16 al 18 de agosto oscilan entre los 5.758,20 euros y los 9.788,40 euros.

Hay tres modalidades de habitaciones, de las más 'clásicas' a las más exclusivas. | Cap Menorca

Estas cantidades superan con creces las que solicita el empresario asturiano Víctor Madera a través de su cadena hotelera, Vestige Collection, a los turistas que desean hospedarse en Son Vell, el primer establecimiento de lujo que ha abierto el magnate en la Isla. Aquí, la estancia mínima es de tres noches y el mismo fin de semana de agosto, del viernes 16 al lunes 19, los precios —que también incluyen desayuno— varían, para una habitación y dos personas, entre los 2.261 euros y los 5.185 euros en función de la suite que se escoja.

Menorca, cuna de Mare e Terra

Laurent Morel-Ruymen lanzó el grupo Mare e Terra en 2013 para aunar toda una colección de inmuebles exclusivos ubicados en lugares de la Isla de especial interés, tales como Can Fasutino, Cal Bisbe, Can Llorenç y Can Sebastià. En efecto, Menorca ha sido la cuna de este proyecto hotelero que pronto tendrá su continuación en pleno corazón de la región italiana de la Toscana.