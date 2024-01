El departamento de Agricultura, adscrito a la Conselleria de Economía del Consell de Menorca, ha sometido a exposición pública el procedimiento de exoneración de varios parámetros urbanísticos fijados en la construcción de tres naves levantadas en el agroturismo de Torre Vella, en Alaior, cuyo proyecto había sido modificado.

El promotor, HFB Torre Vella, S.L., obtuvo la licencia municipal para la obra el 11 de marzo de 2019. Se trataba de tres naves destinadas a la elaboración y venta directa de productos, como aceite de oliva y miel, otra para el resguardo de maquinaria agrícola y una más para almacén e instalaciones. Con ellas afirma que daba más sentido a la tipología inicial del establecimiento, considerando que el resto de edificaciones ya existentes y remodeladas se utilizan como alojamientos y estancias comunes del agroturismo.

El proyecto inicial ya fue modificado y presentado antes de la concesión de la licencia para cambiar la ubicación del edificio 3. No obstante, cuando aún no se habían iniciado las obras, la propiedad indica que comprobó que esta nueva ubicación para el edificio 3 no cubría totalmente las necesidades de explotación, por lo que se decidió trasladarlo junto a los otros dos, en la misma parcela.

Este nuevo cambio hizo que se encargara a la empresa Abril Consultoría Agroambiental la redacción del proyecto modificado en Torre Vella, en junio de 2021. El proyecto incluye la petición de la exoneración por el cambio en algunos parámetros urbanísticos, que ahora está en exposición pública, pese a que las tres naves ya están construidas. El objeto de la modificación es que esta se incluya en la licencia municipal concedida en 2019, si el departamento de Agricultura concede la exoneración e informa positivamente al Ayuntamiento de Alaior, ha indicado el regidor de Urbanismo, Llorenç Mascaró.

La propiedad argumentó el cambio de emplazamiento porque «no existe ninguna limitación legal para autorizar la actividad que se describe», porque evitaba el arranque de algunas cepas de vid en la primera ubicación, reducía las zonas de circulación y el tiempo para el traslado entre edificios. Además, reorganizaba el pavimento exterior, cuya superficie, indica el documento, se reducía de 975 a 620 metros cuadrados. Con los cambios, el edifico 3 ampliaba su superficie construida, de 217 metros cuadrados a 288, aunque la total de las tres naves pasó de 1.850 a 1.495 metros cuadrados.