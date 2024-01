Carles Carreras Verdaguer (Maó, 1948), catedrático emérito de Geografía de la Universidad de Barcelona, investigador y decisivo impulsor de la Universitat Internacional Menorca Illa del Rei (Uimir), ha fallecido en Maó a los 75 años. Desde el pasado mes de octubre luchó con gran entereza y serenidad contra la enfermedad oncológica que había ido minando su salud.

Formaba parte de la Societat Catalana de Geografia. Era miembro de la Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona y del Institut Menorquí d’Estudis (IME), entidad a la que se sentía estrechamente vinculado, donde desempeñó la dirección y coordinación de la sección de Ciencias Sociales. Por ello también ejerció como integrante del consejo rector y del consejo científico del IME.

Con Arturo Bagur en la alcaldía de Maó, en 1996 promovió y participó en la fundación y puesta en marcha de la Uimir, siendo su primer director académico cuando se celebraba como universidad de verano en el Claustre del Carme.

Carles Carreras 1971 obtuvo la licenciatura en Geografía por la Universidad de Barcelona, donde se doctoró siete años después. Empezó a ejercer, en 1986, como catedrático de Geografía Humana en esta institución académica. El doctor Carreras Verdaguer fue vicerrector de Relaciones Internacionales e Institucionales de esta universidad catalana desde 2008 a 2011; y el 2012 fue candidato a vicerrector de Profesorado en la UB.

Dedicado a la investigación

Hombre de pensamiento y acción, combinó la actividad docente con la investigación. Era miembro activo de los equipos de expertos internacionales «Análisis Territorial y Desarrollo Regional» (Anterrit) y «Canadian and European Cities in MegaRegions: Planning for the Global World» (Megapolitan).

Sus ámbitos de estudio han sido los agentes y las políticas urbanas, la geografía urbana y rural, y el planeamiento y la gestión de los espacios urbanos. Autor de diferentes manuales de geografía, también publicó numerosos estudios y trabajos científicos sobre análisis urbano y regional, planeamiento del territorio, pensamiento geográfico, estudios sobre comercio y consumo; y ensayos en los combinó la literatura con el territorio.

Ente sus numerosas obras, cabe mencionar «Hostafrancs, un barri de Barcelona» (1974), «Sants. Anàlisi del procés de producció de l’espai urbà de Barcelona» (1980), «La ciudad. Enseñanzas del fenómeno urbano» (1983), «Geografia urbana de Barcelona» (1993), «Universitat i ciutat» (2001), «La Barcelona literària» (2003); «Les àrees de concentració comercial de Barcelona» (1990), «Els eixos comercials metropolitans» (1999), «Atlas comercial de Barcelona» (2003), «Barris antics de Catalunya» (2005), y «Botigues antigues de Catalunya» (2006).

Dirigió varias obras colectivas de geografía como «Geografia General dels Països Catalans» (1992-94) y «Atles de la diversitat» (2004). Miembro de la Comisión de Barrios de Barcelona, también dirigió varias estancias posdoctorales de profesores extranjeros en la Ciudad Condal, así como estancias predoctorales de estudiantes de universidades de distintos países.

Artículos periodísticos

Colaborador leal del diario MENORCA, aportó numerosos artículos con diferentes secciones en las que dejó constancia de su erudición, conocimiento de la historia y los personajes menorquines, y su intenso amor por la Isla natal.

Queda pendiente la edición de la obra «Acrònim», que reúne los artículos periodísticos publicados por el doctor Carles Carreras en «Es Diari» entre agosto de 2020 y marzo de 2021, que nos introducen en el microcosmos menorquín con la escala de la persona, hombres y mujeres que, desde su naturaleza humana, y con más aciertos que errores, han protagonizado momentos decisivos de esa Isla, un territorio único creado por Dios a la medida del hombre.