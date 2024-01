Las obras para la reforma del carril central y la calzada de la avenida Son Perruquet están ya en marcha desde hace algunos días. Después de que a finales del año pasado se retiraran los plátanos, las máquinas empezaron la semana pasada a sustituir el piso. Esto ha conllevado algunas alteraciones para los vecinos, tanto en movilidad como en la ubicación de los contenedores.

Algún vecino ha lamentado que el inicio de las obras le ha cogido con sus vehículos en la cochera y no puede sacarlos, hecho que atribuye a una información poco clara y que ejemplifica con una señal que alude a una única fecha de inicio de obras. Desde el Consistorio replican que ya con la retirada de plátanos se realizó una primera ronda de comunicación a los vecinos. Luego los trabajos se suspendieron por las fiestas navideñas, siempre señalizando la prohibición de aparcar en el primer tramo afectado.

El concejal Alberto Herrán comenta que la empresa adjudicataria «avisó, puerta por puerta, a los vecinos afectados con cocheras», lo que no quita que a quien no sacara entonces su coche se le ofrece «la colocación de alguna plancha», algo que se ha realizado en una ocasión. Asegura que no ha recibido queja alguna y que este mismo martes quedará restablecido el acceso a los garajes, no así la circulación en esta parte de la calle.