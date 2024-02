Ángeles Durán es periodista, doctora en Comunicación Empresarial e Institucional, profesora universitaria de Comunicación e Imagen Corporativas y presidenta de la Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB). El cambio en la comunicación desde las empresas y la administración para ella es claro «sobre todo a partir de los años 90» y la crisis económica que hubo en esa década y que redujo las posibilidades de destinar recursos a la publicidad. El auge de la comunicación corporativa en España se produce a finales del siglo XX pero su nacimiento tuvo lugar mucho antes, en sus albores, en Estados Unidos.

«Es positivo porque es una salida profesional para los periodistas, pero está claro que no van a hablar mal de la empresa o de la organización política que los contrata», explica. ¿Hasta dónde se puede llevar ese compromiso si está en juego la verdad? «Yo en clase les digo que el límite siempre está en la ética, no puedes mentir o maquillar datos porque no vas a dormir por la noche», afirma esta profesional.

En cuanto a los comunicadores al servicio de las instituciones les diría «que no tengan el síndrome de Estocolmo, el periodista no debe convertirse en lacayo del político, es lamentable que algunos sean casi sus escoltas, apartando a otros compañeros de la prensa diciendo que no van a contestar a preguntas, cuando el político tiene la obligación moral de atender a la ciudadanía».

Añade Durán que en ocasiones «confunden su trabajo, tienen que ser cooperantes de sus compañeros de los medios, no poner zancadillas en lugar de facilitarles información, no tendrían que caer en ese juego». Como presidenta de la APIB incide además en un factor fundamental que explica esa ‘fuga’ de periodistas de los medios de comunicación a las corporaciones y a las administraciones, la mejora en sus condiciones laborales.

«Los trabajos en las redacciones de los medios están muchas veces precarizados, hay que lograr que los periodistas hagan jornadas coherentes, si no, cuando se les presentan ofertas de los políticos, es normal que se vayan». De este modo la comunicación corporativa es ahora mismo una salida profesional que crece frente a la crisis de los medios informativos. Durán denuncia asimismo el intrusismo en la comunicación institucional. La asociación que preside emitió un comunicado en el que exige que las plazas públicas se cubran con periodistas o comunicadores audiovisuales titulados. «En política es habitual que profesionales en paro, formados, no puedan acceder a puestos debido al nepotismo ejercido con candidatos que además no son titulados y no tienen una formación especializada acreditada», lamenta la entidad.