«En el instituto, uno memoriza una fórmula y los procedimientos que se han de seguir para resolver un determinado problema. Pero eso no es ‘hacer matemáticas’, cuando se pasa del instituto al grado de matemáticas, todo cambia», afirman Òscar y Pere . «Ya no es el momento de memorizar una fórmula, sino de demostrar que siempre funciona. Ya no es el momento de aplicar un procedimiento sin saber por qué se hace, sino de descubrirlo por uno mismo, añaden. La experiencia que uno tiene haciendo matemáticas es similar a la de entrar en una habitación a oscuras y, poco a poco, ir descubriendo donde está cada mueble, hasta que un día encuentras el interruptor de la luz. «En cambio, en los institutos tienes siempre un foco encendido que te evita ser curioso».