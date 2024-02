Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, a iniciativa del GOB, han registrado una proposición no de ley en el Parlament, para que los espacios naturales de Balears que actualmente se encuentran en manos del Ministerio de Defensa, pasen a ser públicos y evitar, así, su desafectación y venta en el mercado inmobiliario.

En su propuesta, las tres formaciones alertan de que la oferta inmobiliaria de grandes espacios naturales podría tener graves consecuencias urbanísticas, ambientales, paisajísticas y sociales, y consideran que habría que adoptar las medidas necesarias, para garantizar el mantenimiento de su titularidad pública. En el caso de Menorca, el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, recuerda que también existen ejemplos de antiguas instalaciones ubicadas en espacios naturales, que han terminado en manos privadas, como las baterías de Llucalari, Biniancolla o Son Olivaret. «Debemos dar un uso público a estas instalaciones, priorizando la conservación del entorno natural; el Ministerio debe implicarse para que no se conviertan en un negocio». La diputada de UP, Cristina Gómez, exige que se siga el modelo de protección del Archipiélago de Cabrera y no el de Cap Enderrocat. «Preferimos parques abiertos a la ciudadanía, a los hoteles de cinco estrellas en parajes que antes eran de titularidad pública».