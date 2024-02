Medio centenar de tractores recorrieron este lunes la carretera general de Ciutadella a Maó y de este modo los agricultores del campo menorquín expresaron su descontento y exigieron la «disminución y flexibilización» de las normativas europeas que «afixian» al sector.

No faltaron en la tractorada pancartas reivindicativas, con mensajes en favor del futuro de la payesía. «Si el campo no produce, el pueblo no come» y «Para el futuro del campo menorquín, precios justos» son algunos de los mensajes que se pudieron leer.

«Si el camp no produeix, el poble no menja». | Josep Bagur Gomila

«Pel futur del camp menorquí, preus justos». | Josep Bagur Gomila

«Junts per una pagesia amb futur». | Josep Bagur Gomila

La defensa del producto local fue otro de los eslóganes que marcaron las pancartas que lucieron los tractores en la reivindicación.

«Consumeix quilòmetre zero». | Josep Bagur Gomila

«Consumeix producte local». | Antoni Vallejo Ripoll

La tractorada recorrió las vías menorquinas durante tres horas. Comenzó a las 10.30 en el polígono industrial de Ciutadella, desde donde partió rumbo a Maó. En la Plaça Miranda, los convocantes leyeron ante más de 200 personas un manifiesto con sus principales demandas, que posteriormente entregaron a la directora insular de la Administración General del Estado.