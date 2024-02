La falta de capacidad de la red eléctrica de la Isla para absorber nuevos proyectos de energías renovables ha provocado la paralización de la planta fotovoltaica de Trepuconet, en Es Castell, que debía ser el primero proyecto de la Isla en contar con capital procedente de pequeños inversores. Con una potencia de 1,5 MW, la planta tenía que producir el 15 por ciento del consumo del municipio.

El de Trepuconet es un proyecto emblemático, promovido desde el Consorci de Residus i Energia de Menorca y cofinanciado por el Institut Balear de l’Energia, y que también cuenta con la participación del Ayuntamiento de Es Castell, que ha cedido los terrenos para su instalación. Además, en 2022 recibió el premio Island Gamechanger Award de la Comisión Europea, en reconocimiento al esfuerzo para implicar a la ciudadanía en la transformación del modelo energético.

Ahora, el proyecto queda frenado, puesto que solo tiene autorización para verter 0,5 MW a la red, con lo que no resulta viable económicamente y, de momento, no podrá servir para que otras islas lo tomen como inspiración en su proceso de descarbonización, aunque las administraciones implicadas no renuncian a ponerlo en marcha más adelante.

Saturación de la red

El problema que ha frenado el proyecto de Trepuconet son las limitaciones actuales de la red eléctrica de la Isla, que han llevado a Red Eléctrica a denegar el acceso a todos los proyectos de renovables de más de 0,5 MW. La razón es que las subestaciones han agotado su capacidad de absorción de energía eléctrica.

Por este motivo, desde hace dos años no se están dando nuevos puntos de acceso, puesto que podrían comprometer la estabilidad de toda la red, una circunstancia que ha llevado a la paralización de la planta de Trepuconet y que también podría frenar otros proyectos. La situación se complica todavía más por la falta de un marco regulatorio que permita el almacenaje mediante baterías.

Estrategia Menorca 2030

Ahora mismo, están autorizados en la Isla un total de 174,4 MW en grandes instalaciones, pero según la Estrategia Menorca 2030, durante los próximos seis años será necesario alcanzar los 261 MW en parques fotovoltaicos. Además, se prevén 16,5 MW en parques eólicos y 4 MW en otras tecnologías. De este modo, la saturación de la red podría complicar la consecución de los objetivos de descarbonización.

Una de las soluciones sería la instalación de un segundo cable submarino para reforzar la interconexión eléctrica con Mallorca, aunque no figura en la planificación de la red de transporte 2021-2026 del Ministerio para la Transición Ecológica. En este sentido, el conseller Simón Gornés ha anunciado que están realizando gestiones con el Ministerio para desencallar la situación.