El PP Menorca acusado al PSOE y a Més per Menorca de «vender humo» durante el pasado mandato con la estrategia 2030 tras conocer que el permiso de conexión de la planta de Trepuconet ha sido denegado por la falta de capacidad de la red eléctrica de Menorca.

El secretario general y senador del PP Menorca, Cristóbal Marqués, ha pedido a estos partidos que «asuman su responsabilidad y expliquen a los menorquines por qué, aun sabiendo que la planta de Trepuconet no obtendría el permiso para conectarse a la red, no solo no pidieron soluciones al Ministerio en su momento, sino que fueron a Bruselas a hacerse la foto recogiendo un premio por dicha planta, ocultando la realidad a la opinión pública y a los ciudadanos».

El PP Menorca ha explicado que no ponen en duda «la idoneidad del proyecto de Trepuconet ni la estrategia 2030», pero ha remarcado que «por culpa del Gobierno central y su reiterado incumplimiento del calendario para la llegada del segundo cable eléctrico entre Mallorca y Menorca, y la no puesta en marcha de las prometidas baterías de almacenamiento eléctrico, ahora mismo, ambos son inviables por la falta de capacidad de la red».

En este sentido, Marqués, ha denunciado la «hipocresía» de PSOE y Més per Menorca, que «por un lado, nos vendían ser el gobierno más verde y el de las energías renovables, y por otro, agachaban la cabeza ante Madrid y no movían ni un dedo para que los proyectos previstos fueran una realidad».

Además, ha calificado de «inadmisible» el retraso que acumula el segundo cable y las baterías, dos proyectos prometidos por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y ha destacado que «el tiempo ha dado la razón al PP cuando decía que los objetivos de la estrategia 2030 no eran realistas y que la red de Menorca no estaba capacitada para absorber estos proyectos».

«Es una lástima que, por la falta de compromiso del Ejecutivo central con la isla, se paralice esta planta y la posibilidad de que lleguen nuevas. El PSOE sigue sin hacer los deberes, y quien lo paga son los ciudadanos de Menorca», ha apostillado.

Asimismo, Marqués ha invitado a la izquierda de Menorca y a sus representantes «a ser valientes y a reclamar urgentemente a sus partidos en Madrid que de una vez por todas se aceleren los trámites para la llegada del segundo cable y que se instalen las baterías de almacenamiento eléctrico.

Desde el PP han recordado que el senador Cristóbal Marqués presentó iniciativa a finales de enero instando al Ministerio de Transición Energética a cumplir con sus promesas y alertó que «las previsiones más optimistas de la Estrategia Menorca 2030 cifraban la generación de energía renovable en un 85 por ciento en 2030, pero esta cifra difícilmente será posible porque Red Eléctrica de España ya ha anunciado que la red menorquina no soporta más puntos de generación de energía renovable y no autorizará más conexiones».

«Con suerte, Menorca podrá llegar a una producción del 35 por ciento de energía renovable cuando estén acabados todos los parques autorizados. Muy lejos de la Estrategia Menorca 2030», ha concluido el senador.