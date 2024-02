Afectados de Es Migjorn, empresas de Rent a car y residentes de temporada en el municipio muestran su indignación tras haber recibido en las últimas semanas varias multas del pasado verano. Critican lo que entienden como un afán recaudatorio, tanto del Ayuntamiento como de las empresas contratadas que gestionan los radares y notifican las multas porque entienden que buscan su beneficio, e incluso cuestionan una información deficiente cuando se instalaron los radares, especialmente la que llega a los residentes de temporada.

«Es una locura, en un solo día esta semana hemos recibido 63 cartas de correos con otras tantas multas», explican desde Autos Pons, con ubicación en Ferreries. Casi todas ellas pertenecen a clientes que alquilaron vehículos en el mes de agosto y algunos en septiembre y circularon por Es Migjorn, «por lo que estamos temerosos de las que puedan llegar todavía muchas más de los meses siguientes». Esta acumulación supone «un enorme trabajo porque hay que localizar el contrato y al conductor para demostrar que estaba alquilado ese día y enviar los datos a Tráfico para que reenvíe la sanción al infractor», señalan desde la empresa de alquiler de coches.

«Ni han informado convenientemente ni atienden como es debido», indica otro residente en Es Migjorn que ha recibido otras tres sanciones de agosto, prácticamente al mismo tiempo. «Llamas al Ayuntamiento y te redirigen a la empresa que notifica, y esta lo que hace es ofrecer una carta de pago para que las abone todas juntas», denuncia un afectado. «Va a haber muchos recursos porque la ley dice que esas multas han prescrito».

Otro residente de temporada en Es Migjorn explica que falta claridad en la información que da la empresa. «Yo pienso recurrir, pero es que esta empresa me explicó que si hay algún trámite intermedio, o cualquier consulta desde que se cometió la infracción, el plazo se detiene hasta que está resuelto, de ahí que me hayan instado a que pague, que es lo que haré aunque recurra». Revela, además, que «mi suegra acaba de recibir dos multas y mi cuñada otras seis, esto no es normal».

El mismo veraneante asegura que «como residente en el estío yo no he recibido ninguna información del Ayuntamiento y tampoco es mi obligación estar mirando la web municipal o el facebook del Consistorio, para mí se trata de un afán recaudatorio absoluto de todas las partes implicadas en el proceso».