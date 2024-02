El alcalde de Alaior, José Luis Benejam es miembro del Consell Escolar de Menorca, en representación de los ayuntamientos de Menorca, igual que su homólogo de Es Castell, Lluís Camps. Ambos han sido designados por la Junta de Alcaldes, y se ha designado como sustituto al primer edil de Maó, Héctor Pons y al de Ferreries, Pedro Pons, respectivamente.

En el pasado pleno Benejam (PP) no pudo asistir, pero en su lugar no delegó su presencia a su sustituto oficial, Hector Pons (PSOE), y envió a su concejal de Educación, Fernando Orfila. Este votó en contra del documento presentado, pero su voto se declaró nulo ya que no es miembro del Consell Escolar de Menorca.