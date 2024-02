«Estamos buscando un perfil cualificado muy concreto». «Genial, ¿qué me puede ofrecer vuestra empresa?». De esta manera tan directa empezaba una de las centenares de entevistas de trabajo que se llevaron a cabo durante la mañana de este lunes, en el marco de la primera jornada de selección de personal organizada por la Escuela de Turismo de Baleares Felipe Moreno y la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome).

«Con las nuevas generaciones han cambiado los papeles y ahora ya no es como antes. Ellos te contratan a ti, tú no los contratas a ellos», explica Óscar Nieto, director de Pierre & Vacances, grupo hotelero que oferta apartamentos turísticos en la zona de Cala en Blanes y Binibèquer. «Te exigen detalles como un sello de medio ambiente, unas buenas prácticas, buenos hábitos, más tiempo libre... en definitiva, más incentivos», continúa explicando a la vez que afirma que la gente joven «supone un reto» para los contratantes.

Varios candidatos esperan su turno en los pasillos.

La sede de Ashome en Maó se convirtió en un gran centro de encuentro con la celebración de entrevistas simultáneas entre aspirantes y coordinadores de los departamentos de recursos humanos de hasta treinta compañías diferentes. Por tanto, se fomentaba una interacción directa. Además, las salas de espera y los pasillos estaban abarrotados de postulantes a la espera de poder convencer a alguno de los grupos hoteleros con mayor peso en el sector turístico de Menorca.

Temporada condicionada

El principal objetivo del evento es resaltar el talento de los profesionales locales y conectarlos con oportunidades de empleo significativas en la industria turística insular. Y es que uno de los mayores desafíos para las empresas es la «escasez de profesionalización» que hay en el sector, pese a que la actitud continúa siendo la característica mejor valorada. «Por eso es muy importante recalcar el trabajo de la Escuela de Turismo Felipe Moreno y de la futura Escuela de Hostelería, que ya debería estar hecha desde hace muchos años, un reclamo que hacemos los grupos hoteleros», aclara el propio Óscar Nieto.

La realidad indica que las empresas se ven obligadas a contratar a gente de fuera de la Isla porque existen perfiles muy concretos que precisan cubrirse con personal altamente cualificado, algo que rara vez hallan en Menorca. De este modo, las firmas hoteleras se enfrentan a otro de los grandes retos de los últimos años: encontrar alojamiento para los trabajadores de temporada. Y no es para menos. La apertura y el cierre de la temporada turística ya no depende de los visitantes que lleguen o dejen de llegar, sino de los empleados dispuestos a trabajar seis meses fuera de casa. «La temporada no es lineal y nuestro gran hándicap es la rotación de personal», señala Nieto.

«Buscamos todo tipo de empleados, pero el monitor de kayak se nos está resistiendo» Carmen Domínguez | ARTIEM HOTELS Con tres hoteles repartidos entre Maó, Es Castell y Cala Galdana, el grupo menorquín ARTIEM es «consciente» del problema habitacional en Menorca, por lo que cuentan con un edificio propia para alojar a personal de fuera de la Isla, el cual está ubicado justo al lado del hotel de la urbanización ferrerienca. Pese a estar buscando desde recpecionistas hasta camareros de piso y de sala, su gran quebradero de cabeza es encontrar un monitor de kayak con su correspondiente titulación, además de compromiso y actitud.

«Un 85% de nuestros 650 trabajadores se aloja en nuestras propias instalaciones» Jorge Rojas | MELIÀ HOTELS «En función de la valía y de la experiencia del candidato», el grupo Melià en Menorca tiene vacantes abiertas en todos sus departamentos. Con la pronta apertura del hotel de Son Bou el 14 de marzo, los de Cala Galdana y Villa Le Blanc (Sant Tomàs) el 27 de marzo y Sol Falcó (Son Xoriguer) a finales de abril, priorizan la «estabilidad y continuidad» del trabajador local, aunque no es suficiente y necesita de mano de obra foránea. De esta manera, en el momento más algido de la temporada pueden llegar a ser 650 trabajadores, de los cuales un 85% se aloja en sus propias instalaciones. Mientras que en las jefaturas se pacta el sueldo, el resto cobra según convenio.

«En Menorca nos cuesta encontrar algunos perfiles cualificados muy específicos» Nico y Rosa Barcons | Experimental Group Menorca Tras reformar la antigua batería militar de Llucalari, Menorca Experimental es un agroturismo que dispone de 43 habitaciones para ofrecer una experiencia única a sus clientes. Protagonista de reportajes de las prestigiosas Vanity Fair, Vogue France, Vogue España y The Times, el grupo francés busca personal con «conocimiento de idiomas» y, sobre todo, «actitud y ganas» para integrar un equipo de 50 personas, «cualificado y motivado con perfiles diferentes» para dar «un servicio de calidad e informal». Para un puesto específico como el de sumiller, la búsqueda en la Isla se hace más que complicada.