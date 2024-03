Para la mayoría de los alemanes Menorca no existe, o cuanto menos no saben que es un destino turístico de primer nivel a tenor del resultado que arroja el estudio de posicionamiento sobre el mercado alemán encargado por el Consell en los últimos meses. La representación menorquina que acude mañana a la ITB de Berlín se enfrenta a un viejo desafío en el que, por ahora, la Isla sale claramente derrotada porque no cuenta entre las preferencias de los que alemanes que pretenden viajar este año. Menos del 1 por ciento piensa en la Isla para pasar sus vacaciones.

En consonancia con los desoladores datos de la encuesta de este trabajo en la que han participado 1.211 germanos, en 2023 la Isla perdió alrededor de 9.000 visitantes de aquel país, lo que supone que no solo no se ha conseguido recuperar este mercado, como anunció la expresidenta Susana Mora en la última feria berlinesa, sino que se ha desplomado. En 2022 llegaron a Menorca 65.344 alemanes y durante el año anterior, hasta finales del tercer trimestre, solo lo habían hecho 56.159 turistas frenando así la progresión emprendida desde la pandemia. Alemania figura a la cola del turismo internacional que nos visita, según las cifras del pasado año, muy por debajo del Reino Unido (439.814), Francia (165.191)e Italia (102.980), por este orden. Las conclusiones del estudio inciden en una acusada falta de promoción en el país teutón que lleva a su desconocimiento, en algunos indicadores incluso por debajo de Montenegro o Albania. Hay, por ahora, solo seis vuelos directos con capitales germanas porque se han perdido los de Berlín y Hamburgo, que el Consell tratará de recuperar, y a tenor de las respuestas la promoción realizada ha pasado inadvertida. Recuperar 16.000 turistas La posición del nuevo ejecutivo insular que preside Adolfo Vilafranca ocupa un ambicioso objetivo, que ahora mismo parece irrealizable. A más largo plazo, durante la presente legislatura, la meta es «recuperar este mercado», y aunque no existe una cifra concreta, «querríamos alcanzar las que teníamos hace diez años», explica la directora insular de Promoción Turística y Fondos Europeos, Begoña Mercadal, lo que supondría recuperar a 16.000 turistas alemanes en este periodo. «El problema del mercado alemán es que no nos conoce, es llamativo que solo un 0,4 por ciento sepa qué es Menorca, no es que no les gustemos o lo consideren caro, sino que no saben qué somos», añade Mercadal. Las intervenciones programadas para revertir esta situación pasan por emprender una intensa campaña promocional que ya se ha iniciado con presencia en el programa de ocio «Freizeit», de la cadena de televisión ADR, ha explicado la directora insular. Además el Consell trata con los turopeadores para que en los meses más flojos de la temporada llenen más asientos y mantengan cifras altas de ocupación hotelera. En cuanto a las conexiones directas, Adolfo Vilafranca acude esta semana a la feria de Berlín con la idea de recuperar las dos perdidas, además de acentuar las conversaciones con Tui «que traerá 2.000 alemanes más a la isla en relación a los 37.000 que trajo el año pasado», señala Mercadal. El apunte En Mallorca aumentan los que fijan su residencia en la Isla En contraposición a lo que se sucede en Menorca con el turismo alemán, en Mallorca, su destino balear por excelencia, lo está siendo además como residencia fija. Así lo ha señalado Hans Lenz, presidente de la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales, en Ultima Hora. Tras la pandemia compraron 1.920 casas en 2022 y 1.440 el año pasado. La novedad es que muchos se quedan a vivir teletrabajando o implementando las sedes de sus negocios en Mallorca gracias a las buenas conexiones aéreas. Esta tendencia ayuda a diversificar la economía de la Isla vecina porque las empresas que se quedan usan nuevas tecnologías, «con la nueva fiscalidad, habrá más inversión y creación de empleo, además de su elevado nivel adquisitivo», indica Lenz.