El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) ha reconocido al Aeropuerto de Menorca como el Mejor Aeropuerto de Europa en su categoría, los que atienden entre 2 y 5 millones de pasajeros al año. Esta distinción se enmarca emn el programa de calidad aeroportuaria (ASQ).

El galardón, conocido este lunes, destaca el compromiso de su equipo profesional con la mejora de la experiencia del pasajero en las instalaciones. El director del Aeropuerto de Menorca, Santiago Martínez-Cava, ha agradecido la concesión de un premio que «reconoce la labor realizada por todos los trabajadores para dar un servicio de alta calidad y hacer muy agradable la llegada y salida a Menorca a nuestros pasajeros».

Otros premios para AENA

El Aeropuerto de Palma, por su parte, ha sido distinguido por segundo año consecutivo como el Mejor Aeropuerto de Europa de entre 25 y 40 millones de pasajeros en 2023. La red de AENA ha obtenido un total de nueve premios por parte del Consejo Internacional de Aeropuertos.

De este modo, se ha reconocido al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat como el mejor aeropuerto de más de 40 millones de pasajeros; al de Alicante-Elche Miguel Hernández en la modalidad de entre 15 y 25 millones de pasajeros; y a los aeropuertos de Girona-Costa Brava, Almería, Reus, Internacional Región de Murcia y El Hierro, en la de menos de dos millones de pasajeros.

En cuanto al resto de aeropuertos de la red de AENA premiados por ACI, los aeropuertos de Barcelona y El Hierro han resultado ganadores en la categoría 'Most enjoyable airport in Europe'; los aeropuertos de Reus y El Hierro han recibido la distinción 'Easiest airport journey in Europe", cuyo paso por ellos resulta más fácil e intuitivo para los pasajeros; el Aeropuerto de Girona ha obtenido el premio 'Cleanest airport in Europe', y el Aeropuerto de El Hierro ha sumado un cuarto galardón con el premio 'Airport with the most dedicated staff in Europe', que reconoce la dedicación, amabilidad y cortesía del personal que trabaja en la infraestructura aeroportuaria.

La entrega de premios tendrá lugar en el encuentro anual 'ACI World Customer Experience Summit and Exhibition', que en esta ocasión se celebrará en Atlanta del 23 al 26 de septiembre.