El PSOE de Ciutadella denuncia que el equipo de gobierno del PP está bloqueando «la tramitación y aprobación» del Plan de Movilidad Urbana Sostenible elaborado y finalizado durante el pasado mandato. Un documento que contempla la peatonalización de la plaza de Es Born y otras actuaciones relacionadas con el tráfico en la ciudad, como la revisión de la dirección de algunas de las principales arterias (como el Camí de Maó), mejoras en la conexión con el barrio de Dalt sa Quintana o la gestión del estacionamiento regulado en diferentes zonas de la ciudad.

El Plan de Movilidad está redactado y lo único que queda es que vaya a pleno para su aprobación y que el plan de acción sea vinculante para los próximos años. Los socialistas denuncian que el PP no quiero llevarlo a un pleno, donde la izquierda tiene mayoría. Es más, critica que el PP quiera ahora revisar el Plan de Movilidad y haya incluido una partida de 10.000 euros para este objetivo. Lamenta que «pretenda modificar desde la minoría un trabajo ya terminado, con un coste adicional que es casi el presupuesto total que se tuvo para elaborar el actual documento».

Asimismo, alerta que con la demora de esta aprobación se pueden perder ayudas, ya que el «Plan de Movilidad Urbana Sostenible es un elemento necesario para poder optar a ayudas y subvenciones para mejorar y pacificar el tráfico y crear zonas de bajas emisiones, obligatorias en los territorios insulares», argumentan los socialistas.

Con todo, al PSOE no le extraña la actitud del PP de Ciutadella, al que tacha de «experto en no avanzar en materia de movilidad», ya que «hace veinte años ya guardó en el cajón del olvido el anterior estudio de movilidad y Ciutadella lo ha sufrido durante dos décadas». Critica también que «en ocho meses de gobierno del PP no se haya avanzado nada en materia de movilidad» y que el actual equipo de gobierno «se haya limitado a vivir de rentas de proyectos del anterior mandato».