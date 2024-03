La sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) del grupo AENA, en el Aeropuerto de Menorca, insiste en la necesidad de reforzar la plantilla y recuperar los puestos de trabajo perdidos con el plan de desvinculaciones voluntarias (como se llamó al expediente de regulación de empleo efectuado hace más de una década) de 2012.

De hecho, el sindicato reitera su denuncia de que, pese a los sucesivos récords en tráfico de pasajeros y operaciones, esas plazas siguen sin recuperarse, hay un total de seis no cubiertas en el aeropuerto menorquín y el aumento de plazas de nivel A y B no se ha visto acompañado del incremento reclamado en los niveles C al F.

Existen plazas vacantes por jubilaciones que no se han vuelto a cubrir en el servicio de extinción de incendios de Aena, tanto de bomberos como de jefe de dotación, así como de Técnico de Atención a Pasajeros Usuarios y Clientes y de personal de Apoyo de Atención a Pasajeros, Usuarios y Clientes.

La sección sindical de CCOO entregó en febrero un informe a la dirección del aeropuerto de Menorca con sus peticiones, que pasan por establecer una plantilla marco mínima de verano e invierno; garantizar el mantenimiento de la plantilla actual; recuperar las plazas perdidas y acceder a la petición de incrementar la plantilla en algunos colectivos. Argumenta el sindicato que AENA prevé seguir creciendo, cerró 2023 con un beneficio neto consolidado de 1.139 millones de euros y en concreto en Menorca, el aeropuerto superó las previsiones de tráfico de pasajeros superando el año pasado los cuatro millones.