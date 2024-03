La consellera de Vox, Maite de Medrano, ha aprovechado el pleno de este lunes para cargar contra el GOB, horas antes de que el grupo ecologista intervenga en la sesión para pedir la limitación de coches en Menorca. Lo ha hecho para desacreditar su labor de análisis y estudio sobre el impacto del turismo en Menorca, y en concreto el cálculo de que en Menorca hay 7.000 viviendas dedicadas al alquiler vacacional sin licencia.

Més per Menorca había utilizado este dato para argumentar una propuesta de acuerdo que pide más controles sobre esta actividad. De Medrano se ha mostrado «sorprendida» de ver en un documento oficial un dato que «sale de una asociación, como hay 200.000 más en España, que ha sido muy bien regada -en alusión a las subvenciones - durante décadas de gobiernos de izquierdas» y ha mencionado su afinidad ideológica con estos partidos.

La representante de Vox, que ha evitado mencionar que también los gobiernos del PP subvencionan al GOB, ha asegurado que este grupo ecologista «ha logrado vender en Menorca que son poco menos que el Premio Nobel de la Ciencia, pero no son nada de eso». También ha ironizado sobre el objetivo fundacional de la entidad, la ornitología: «Hablan de muchas más cosas, no solo de pájaros precisamente, sería más gustoso que vivieran de sus propias cuotas y no del erario público».

Ornitología y «pájaros carroñeros»

Las palabras de la representante de Vox han sido rebatidas por los portavoces de PSOE y Més per Menorca. Eduardo Robsy ha destacado que al GOB «le avala una larga trayectoria y muchos reconocimientos, si reciben recursos públicos es por su trabajo de conservación y estudio del medio ambiente». «No estamos en condiciones de desacreditar lo que dicen, tampoco la ornitología vistos los pájaros carroñeros que sobrevuelan nuestra isla», ha concluido.

Josep Juaneda, en representación de Més, ha criticado que Maite de Medrano «descalifique de forma sistemática las opiniones de los demás cuando todavía es la hora de que explique su postura sobre alguno de los temas que se plantean en el pleno». En este sentido, ha recordado que la representante de Vox, que tiene reconocido un sueldo por dedicación parcial como consellera de la oposición, no ha presentado ninguna pregunta, moción ni interpelación en el pleno de marzo.