El gobierno del Consell insular da por hecho que los parques eólicos marinos en aguas menorquinas generarán energía renovable que se exportará a las otras islas e incluso a territorio peninsular, y que para transportarla será necesario un tercer cable submarino, aunque de momento aún se espera el segundo que tenía que reforzar el enlace eléctrico entre Mallorca y Menorca. El Plan de Ordenación del Espacio Marino (POEM) del Ministerio para la Transición Energética prevé dos zonas en el nordeste de la Isla para instalar estos parques eólicos, con aerogeneradores que para garantizar la seguridad del tráfico aéreo no pueden exceder de los 170 metros de altura. El pleno de la institución aprobó ayer una propuesta del Grupo Popular para instar al Gobierno a llevar a cabo las inversiones necesarias para reforzar la red eléctrica menorquina –después de que Red Eléctrica denegara el permiso para la planta fotovoltaica de Trepuconet por la falta de capacidad de la red eléctrica de la Isla para absorber nuevos proyectos–, y dentro de esta propuesta se incluye ese interés de la institución por explorar la implementación de molinos que aprovechen el viento en alta mar para producir energía limpía.

El conseller de Més per Menorca, Josep Juaneda, quiso introducir una enmienda para que esos parques eólicos salgan adelante «siempre y cuando estén adaptados a las características y necesidades de Menorca» pero no fue aceptada por los populares, que sí recogieron parcialmente una enmienda socialista que no afecta al fondo de la cuestión: el PP hablaba de «instar» al Gobierno a apoyar la exploración de la implementación de la energía eólica y finalmente, con la enmienda que defendió el socialista Josep Pastrana, el texto señala que el Consell «se compromete a trabajar con el Gobierno para avanzar, a partir de los POEM, en la exploración de la implementación de la energía eólica» en las aguas insulares.

El conseller de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación, Simón Gornés, señaló que para reforzar la red eléctrica de la Isla «hará falta el segundo cable submarino y seguramente también un tercero, por eso lo hemos incluido en la propuesta», y añadió que «creo que debemos ser ambiciosos y si finalmente se implanta una parte de estas superficies para generar energía eólica marina, yo creo que sí será beneficioso, pero está claro que Menorca no se lo quedará todo, hemos de ser generosos, formamos parte de una comunidad autónoma y de un país en el que los territorios tienen que ser solidarios entre sí, no le veo el problema», dijo. «No creo que el Gobierno haya pensado solo en Menorca» añadió, con la planificación. Respondía así a las dudas planteadas por el conseller de Més, Josep Juaneda, sobre esta actuación futura. Como miembro del gobierno insular del anterior mandato, el conseller de Més recordó que reclamaron sin éxito ante el Gobierno, expresando el desacuerdo en que se planificase «una infraestructura que tiene un efecto tan directo en la sociedad menorquina» sin tener en cuenta las dimensiones de la Isla, «al menos que no perjudique». El proyecto marino «parece más una gran operación empresarial», dijo. «Intuyo que esta energía pasará por el norte de Menorca y ni la oleremos, serán necesario dos o tres cables, creo que no está bien dimensionado». Finalmente este punto en concreto de la propuesta popular salió adelante, sin la enmienda de Més, con los votos a favor de PP, Vox y PSOE y la abstención menorquinista.