El PP no llevará al pleno el proyecto de Presupuestos para 2024 porque todavía no le salen los números para aprobarlo, y eso que la consellera de Vox, Maite de Medrano, se alineó ayer con el equipo de gobierno en la mayoría de las votaciones. Pero el presidente Adolfo Vilafranca admitió, en respuesta a la interpelación presentada por el PSOE sobre el estado del proyecto presupuestario, que «es un tema de aritmética» y que «no tenemos el apoyo necesario». Así que sin lograr aún recomponer un pacto estable con Vox y sin posibilidad de consensuar las cuentas con la izquierda, el PP llevará adelante modificaciones presupuestarias que le permitan ejecutar sus proyectos. Un informe de Intervención, aseguró Vilafranca, avala esta posibilidad, y un momento clave será la liquidación del presupuesto de 2023 «para luego hacer modificaciones y adaptarlo». El presidente del PP insistió, frente a las críticas de la socialista Susana Mora, quien le echó en cara que este mecanismo es «políticamente un fracaso» además de «trilerismo político, para las actuaciones políticas querrá a Vox y para los números a nosotros», en que el presupuesto es «solo un documento técnico» y que la prórroga no afecta a la estrategia política del PP.

Las limitaciones de tener el presupuesto prorrogado suponen limitaciones en los capítulos 6 y 7 de inversiones, explicó el presidente, al montante que se financiaba con endeudamiento, pero que «intentaremos salvar una vez se haga la liquidación de 2023», afirmó Vilafranca, quien agregó que «no habrá problemas para acometer inversiones aunque esperamos mejorar su grado de ejecución», dijo, ya que en 2022 y 2023 fue del 22,84 por ciento. El presidente acusó a la oposición de haber puesto «un muro» a la hora de negociar y ante eso, añadió, «no haremos el paripé». Mora por su parte rechazó las críticas de bloqueo, «nosotros no somos los que gobernamos». El apunte La convocatoria de ayudas, entre ellas becas, se activan con una propuesta de Més Una de las modificaciones del presupuesto prorrogado de 2023 se dio ayer para aprobar la subida adicional de salarios de los cargos políticos. Anteriormente se modificó para aprobar la distribución de las ayudas nominativas y fue con el apoyo y a instancias de la izquierda, que ayer arremetió contra el gobierno del PP por aprobar su presupuesto de 2024 «por fascículos, con modificaciones, no jugaremos ese juego», aseguró el portavoz de Més, Josep Juaneda. Més presentó una propuesta instando al PP a activar los mecanismos para convocar las ayudas de libre concurrencia, pero intentó, sin éxito, incluir ayudas de 2023 (a la compra de bicis eléctricas o al programa de alquiler ético, por ejemplo) que el PP eliminó para 2024. Finalmente solo salió adelante un punto de la propuesta, con convocatorias de ayudas por un importe de 1.611.721 euros, entre ellas, las becas para estudios fuera de Menorca.