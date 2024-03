«Es un día importante. Este momento tenía que llegar, al menos poner la primera piedra para caminar» y avanzar hacia un modelo de jornadas médicas de un máximo de 12 horas que sustituyan las actuales guardias de 24 horas, ha declarado este miércoles a los medios de comunicación la médica intensivista del Hospital Mateu Orfila Tamara Contreras minutos antes de su reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García, para entregarle las firmas recogidas en la campaña viral «Tu vida está en nuestras manos y no podemos más: stop guardias médicas de 24 horas» iniciada el 3 de febrero a través de la plataforma Change.org a la que ya se han adherido más de 114.000 personas.

«¿Prefieres un médico despejado o uno que lleva 20 horas sin dormir?». De este modo invitaba a la reflexión la que fuera directora médica del hospital menorquín en una iniciativa lanzada hace un mes y medio que enseguida se viralizó con el objetivo de decir «basta a los turnos de 24 horas para quienes tienen en sus manos las vidas de los demás». Su reivindicación, y la de muchos médicos, llegó en poco tiempo a las puertas del Ministerio de Sanidad y la ministra Mónica García, también médica anestesióloga, aseguró a través de su perfil en la red social X que «las guardias de 24 horas son un anacronismo que pone en riesgo el descanso, la conciliación y la salud mental de nuestros profesionales sanitarios», afirmando que el Gobierno daría respuesta a esta realidad «esta legislatura».

Las guardias de 24 horas son un anacronismo que pone en riesgo el descanso, la conciliación y la salud mental de nuestros profesionales sanitarios.



Le daremos respuesta esta legislatura. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) February 26, 2024

Tras volver a asegurar la semana pasada en la Comisión de Sanidad del Senado que el Gobierno acabaría con las guardias sanitarias de 24 horas y afirmar que «hay que repensar la atención a la salud sin precarizar las condiciones de trabajo» priorizando «el bienestar y el cuidado de nuestros trabajadores sanitarios», la agenda de actos de la ministra de Sanidad incluía este miércoles a las 11.30 horas una reunión en la sede del Ministerio con la médica que lleva una década trabajando en la UCI del 'Mateu Orfila' y que ha liderado una auténtica revolución en contra de las guardias de 24 horas.

Acabar con un modelo «arcaico»

A través de la petición que ha impulsado, Contreras solicitaba al Ministerio de Sanidad que modificara la actual legislación para acabar con las jornadas médicas de 24 horas «y que queden reducidas a un máximo de 12, como en Reino Unido». Suiza, Holanda, Francia e Islandia son otros ejemplos que han acabado ya con las guardias de 24 horas, «mientras en España seguimos como hace 50 años, con un modelo arcaico que pone en peligro la seguridad del paciente y de los propios sanitarios», denunciaba la especialista en Cuidados Intensivos.

Tamara Contreras, con la caja que contenía más de 110.000 firmas a favor de un nuevo modelo de guardias médicas. | EFE / RODRIGO JIMÉNEZ

Para llegar a ese modelo que contemple un máximo de 12 horas, Contreras ha insistido este miércoles ante los medios de comunicación reunidos frente a las puertas del Ministerio de Sanidad que «hace falta más plantilla e inversión» y que un primer paso sería ya «establecer turnos de no más de 17 horas y un descanso real, que no sea el día que se sale de esa guardia porque eso no es descanso».

Del Ministerio espera ahora, tras el encuentro con la ministra Mónica García, «un compromiso real, sé que trabajan en ello» y subraya, consciente del impacto que ha tenido la campaña contra las guardias de 24 horas que inició a principios de febrero, que «lo importante era visibilizarlo, hacer partícipe a la sociedad, porque el problema es de todos, no es solo de los médicos».