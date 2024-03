La ministra de Sanidad, Mónica García, ha accedido este miércoles a la petición de la médica intensivista del Hospital Mateu Orfila Tamara Contreras de acabar con el modelo de guardias de 24 horas que lleva vigente 50 años. La ministra, que también es médica anestesióloga, ha asegurado tras reunirse con Contreras en el Ministerio que «vamos a iniciar el camino para acabar con esta aberración» y ha señalado la necesidad de establecer «como mínimo, jornadas de 17 horas».

La reclamación, que se ha hecho viral a través de la campaña iniciada en Change.org por la médica que lleva una década trabajando en la UCI del 'Mateu Orfila', supera ya las 115.000 firmas a favor de suprimir las jornadas de 24 horas que, ha subrayado Contreras este miércoles frente a las puertas del Ministerio de Sanidad, «son físicamente y mentalmente agotadoras» y empujan a los profesionales sanitarios a querer abandonar la profesión, cambiar de especialidad y «huir del sistema simplemente por algo tan sencillo como buscar calidad de vida».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mónica García (@monicagarciag_)

La ministra de Sanidad ha declarado que «estamos plenamente comprometidos» con el hecho de acabar con los turnos de 24 horas y ha avanzado que la medida «requiere una reestructuración de nuestro Sistema Nacional de Salud». En este sentido, ha adelantado que va a intentar cambiar el Estatuto Marco este mismo año, afirmando que «se pueden hacer los cambios normativos necesarios» para empezar a «reorganizar, reestructurar y gestionar mejor a nuestros profesionales cambiando un modelo con 50 años».

Ha matizado, además, que este cambio estructural «no significa que vaya a haber una disminución en las retribuciones de los profesionales» y ha subrayado que el objetivo es «que los profesionales trabajen bien y que ningún paciente sea el paciente al que se le atiende en la hora 23», así como hacer disminuir «los errores médicos que se producen por el cansancio de los profesionales».

Seguir el ejemplo

Seguir el ejemplo de otros países donde se ha implantado la medida es lo que se empezará a hacer ahora. Suiza, Holanda, Francia e Islandia son algunos países que han acabado ya con las guardias de 24 horas. Pero Tamara Contreras, a través de la petición que ha impulsado, solicitaba al Ministerio de Sanidad modificar la actual legislación para reducir las jornadas médicas de 24 horas a un máximo de 12, como en Reino Unido.

Tamara Contreras, con la caja que contiene las firmas a favor de la campaña contra las guardias de 24 horas, frente a las puertas del Ministerio de Sanidad. | EFE / RODRIGO JIMÉNEZ

Para llegar a este modelo, Contreras ha insistido este miércoles ante los medios de comunicación reunidos frente a las puertas del Ministerio de Sanidad que «hace falta más plantilla e inversión» y que un primer paso sería «establecer turnos de no más de 17 horas y un descanso real, que no sea el día que se sale de esa guardia porque eso no es descanso».

La ministra Mónica García ya se ha comprometido a poner fin a los turnos de 24 horas para «dejar de maltratar a nuestros profesionales», un punto de partida, ha indicado, para que «no huyan». Cambiar la situación actual y empezar con un modelo de máximo 17 horas, ha defendido, «es necesario por ser el anterior modelo un anacronismo».