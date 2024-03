Ciutadella es el primer municipio de Menorca que da luz verde a su propio plan de emergencias. El documento, aprobado por unanimidad, prevé hasta 21 riesgos posibles y previene de los «principales peligros» para la población: fenómenos costeros, rissagues y delubís. El plan deberá implantarse antes de seis meses y actualizarse cada cuatro años.

El pleno también aprobó sendas propuestas del PSM para revisar los precios de las escoletes y de Ciutadella Endavant para mejorar la limpieza del geriátrico. Asimismo, por urgencia, se acordó pedir al Consell que sustituya la marquesina situada junto al polideportivo y pinte de azul todas las instaladas en el municipio en el mandato anterior, que eran rojas. Así se podrá «unificar la línea cromática», como pide el PSM.

Igualmente deberá redirigirse al Consell la petición del concejal socialista Llorenç Ferrer para que se instale un radar en la carretera de Cala en Blanes que «disuada» del exceso de velocidad que detecta en muchos coches.

'Despiste' de Vox y Santa Rita

Al Consell también mandó la alcaldesa a la concejal y consellera de Vox, Maite de Medrano, cuando pidió que el Ayuntamiento cubra la vacante de Sebastià Aguiló y no deje sin médico al centro sociosanitario de Santa Rita. Una residencia que -le aclaró- no depende del municipio, sino del Consell. Pese a presentar sus iniciativas fuera de plazo, De Medrano sí obtuvo respuesta in voce por parte de los concejales del PP. Su última pregunta fue para conocer las condiciones urbanísticas de un solar…privado.