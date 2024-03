La Conselleria de Educación y Universidades ha publicado la previsión de plazas que se ofertarán para las oposiciones docentes de 2024, un listado de 252 plazas frente a las 321 que se anunciaron en el borrador anterior, y de las que 28 son para Menorca. El grueso de las plazas convocadas es para Eivissa y Formentera con 121 y las 103 restantes son en Mallorca. En Menorca se convocarán 8 plazas de Secundaria, 11 de Infantil y Primaria, 5 de profesores especialistas de Formación Profesional, y 4 de Música y Artes Escénicas.

La distribución de las plazas por islas ha levantado críticas por parte del colectivo de funcionarios en prácticas (opositores afectados por los traslados). No ven bien que se ofrezcan plazas para nuevos opositores de especialidades e islas donde ya hay docentes desplazados de la última convocatoria, en lugar de procurar que «todos los docentes que ya han obtenido plaza puedan volver a su isla». El colectivo Funcionarios Docentes Unidos convoca hoy concentraciones en Palma, Maó (Plaça Colon, 11 horas), y Eivissa contra los concursos generales de traslados.

Traslados

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en su reciente visita a Menorca, declaró sobre el concurso de traslados que «es un problema heredado, no se dieron las soluciones que se podían haber dado como en otras comunidades, aquí una vez más, como con la Lomloe, se hizo seguidismo total y absoluto de lo que marcaba el Gobierno de Madrid y se ha perjudicado a los opositores», añadió, «somos conscientes, no han podido elegir plaza en su isla de referencia, tenemos menorquines en Eivissa, mallorquines destinados en Formentera, incluso menorquines en Formentera, una triple insularidad, es un problema importante».

Vera avanzó que en la Mesa Sectorial de Educación, convocada para el día 26, el Govern propondrá unas comisiones de servicio «amplias, para paliar la problemática con los profesores que no han podido quedarse en su isla, ampliaremos todos los supuestos, paliaremos en parte, pero no podremos resolver totalmente un problema que nos hemos encontrado». El conseller también manifestó que no se tomará ninguna decisión «sin el voto mayoritario de la mesa, donde están representadas las fuerzas sindicales, es una responsabilidad de todos». El sindicato CCOO criticó ayer que la Mesa vaya a tratar en una misma reunión temas «de vital importancia para los docentes» como son la convocatoria de oposiciones y las comisiones de servicio. CCOO reclama «el máximo número de plazas» en las comisiones de servicios y que los motivos personales de salud y conciliación sean un motivo «prioritario» a la hora de adjudicar una plaza.