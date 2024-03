La líder de Podemos, Ione Belarra, ha manifestado públicamente su oposición a la presencia de bases militares de la OTAN en territorio español, poniendo especial énfasis en la estación naval de Maó, en Menorca. En una declaración que ha resonado en las redes sociales, Belarra ha calificado estas bases como «una inadmisible cesión de soberanía», evidenciando una postura firme contra lo que considera una intromisión en la autonomía de España.

Esta crítica llega en un momento de tensión global, donde Belarra también ha vinculado las operaciones de estas bases con el apoyo de Estados Unidos a acciones controvertidas de Israel contra el pueblo palestino, lo que agrega una capa de complejidad y urgencia moral a su condena. «Están jugando un papel clave en el respaldo de EEUU al genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino», afirmó la secretaria general de Podemos, ampliando el debate a cuestiones de política exterior y derechos humanos.

La posición de Podemos sobre este asunto no es unísona en el seno del partido, con figuras como Irene Montero sumándose a la crítica. Montero, a través de sus propias declaraciones en redes, enfatizó: «El parlamento votó un presidente para España, no un secretario general de la OTAN. No a la guerra. No en nuestro nombre», marcando una línea clara de rechazo a la militarización y alineamiento con políticas bélicas externas.

El parlamento votó un Presidente para España, no un Secretario General de la OTAN



No a la guerra. No en nuestro nombre



https://t.co/8GkCO3WZzh — Irene Montero (@IreneMontero) March 29, 2024

Desde el Ministerio de Defensa, se ha destacado la importancia estratégica de la estación naval de Maó en la 'Operación Sea Guardian' de la OTAN, centrada en la disuasión y lucha contra el terrorismo, así como en la mitigación de otras amenazas a través del conocimiento del entorno marítimo. La operación, activa desde 2016, busca desarrollar una comprensión profunda del entorno marítimo, promoviendo el intercambio de información y la conectividad entre los aliados.

La controversia alrededor de la base de Menorca, descrita como una de las múltiples capacidades que España ofrece a la OTAN, subraya el dilema entre compromisos internacionales y la percepción de soberanía nacional. El debate planteado por Belarra y Montero invita a reflexionar sobre el balance entre la seguridad colectiva y el respeto a la autonomía de las naciones.

En este contexto, la postura de Podemos emerge como un llamado a la reflexión sobre el papel de España en el escenario internacional y su relación con organizaciones como la OTAN. Mientras el país se enfrenta a estos desafíos globales, la discusión sobre la soberanía y la política exterior continúa evolucionando, con voces como las de Belarra y Montero marcando el tono del debate público.