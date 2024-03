En el Grupo Popular de Maó son críticos con el modo que tiene el alcalde Héctor Pons de manejar los plenos municipales. En concreto critican que el primer edil cierre los debates de los distintos puntos con una exposición de motivos que, entienden los populares, no corresponde. «Debe intervenir en los turnos de palabra establecidos, si no le gusta lo que han dicho, no se puede inventar un turno extra para dar su opinión. Lo que hace es un abuso de autoridad, una costumbre que ha ido creciendo en los últimos tiempo», argumentó Mateu Aínsa.