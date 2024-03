La alcaldesa de Sant Lluís, Loles Tronch, afirmó en el último pleno municipal de Sant Lluís que los propietarios de Binibèquer Vell ya han comunicado al Consistorio, mediante registro de entrada, el cambio en el horario de visitas del poblado de pescadores que anunciaron hace unos días en «Es Diari». De este modo, dijo Tronch, este punto de gran afluencia de turistas permanecerá cerrado entre las ocho de la noche y las once de la mañana del día siguiente, «pueden hacerlo es una propiedad privada, siempre que respeten las zonas de paso y el Camí de Cavalls».

Ante las demandas y las quejas expresadas por los propietarios ante lo que consideran incumplimientos desde el Consell, Loles Troch expuso, en respuesta a una pregunta formulada al respecto por el PSOE, que el convenio firmado entre ambas partes tan solo contemplaba una aportación económica, y que esto se ha llevado a cabo. El convenio, dijo, se ha agotado. Para la alcaldesa los propietarios no pueden exigir al Consell que controle la afluencia de visitas o regule el tráfico de autobuses sencillamente porque no es posible, «el Consell no tiene nada que hacer allí, ya ha renunciado a utilizar la imagen del poblado de pescadores en sus elementos promocionales».

En cuanto al Consistorio, la alcaldesa explicó que ya asume el coste de la iluminación y que reforzará los aspectos relacionados con la recogida de residuos que estén en su mano. Más allá, afirmó, es cosa de los propietarios, «como si lo quieren cerrar todo el día, es cosa suya. Las peticiones que hacen superan lo que podemos hacer».