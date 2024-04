La plataforma Menorca per la Pau reunió este domingo en Maó unas 500 personas que con el lema «OTAN no, bases fora» se manifestaron contra la conversión de la Estación Naval del puerto de Maó en una base permanente de la alianza militar de países de Europa y Norteamérica.

El acto contó con la participación de la diputada autonómica de Podemos, Cristina Gómez; los diputados de IU Federal Ismael González López y Jon Sebastián Rodríguez Forrest y los diputados de Sumar Agustín Santos Maraver y Félix Alonso Cantorné. La manifestación arrancó desde la Esplanada y recorrió Es Cos, Ramón y Cajal, Gràcia, Infanta, Carrer Nou, Portal de Mar, Costa de ses Voltes y finalizó en el Pla de Baixamar, donde tuvo lugar la lectura del manifiesto «Menorca per la Pau. OTAN no, bases fora».

La portavoz de Menorca per la Pau, Laia Galcerán, fue la encargada de leer el manifiesto. | Gemma Andreu

En la cabecera de la manifestación podía verse la pancarta «OTAN no, bases fora», de la plataforma Menorca per la Pau, y a una cierta distancia otra con el texto «OTAN no, bases fora. Les guerres sempre les perden els pobles», con el logotipo de Izquierda Unida. Varios manifestantes lucieron banderas del Partido Comunista de España y también de IU, además de carteles más pequeños como «Pau, feminisme i revolució», «OTAN, armes fora» y «La paz es el camino». Durante el recorrido, se corearon varias proclamas como «Bases fora del port de Maó» y «Bases OTAN ni aquí ni enlloc».

Los manifestantes salieron a la calle con varias pancartas. | Gemma Andreu

Manifiesto

La portavoz de Menorca per la Pau, Laia Galcerán, fue la encargada de leer el manifiesto, que expresaba la defensa de la paz y contra la guerra; la oposición a las bases de la OTAN en la Isla y en cualquier parte del España; la negativa a una Menorca militarizada; la denuncia del desorbitado presupuesto en armamento; el belicismo acelera el cambio climático; la negativa a que Menorca sea una diana u objetivo militar; la solidaridad con el pueblo palestino y la condena de la complicidad de EEUU y la OTAN en el genocidio de Israel contra el pueblo palestino; y la no utilización del puerto de Maó por parte de los buques de la OTAN.