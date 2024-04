La AFA (Asociación de Familias de Alumnos) del CEIP Mestre Duran y la Apima (Asociación de Padres y Madres de Alumnos) del CEIP Inspector Doctor Comas Camps denuncian que el precio del menú escolar de ambas escuelas se encuentra entre los más caros de Balears y España.

Según la Ceapa (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos), el precio del menú escolar en Balears oscila entre los 4,70 euros y los 8,20 euros, fijándose el precio de media en torno a los 7 euros.

Esta situación dista mucho de la que se vive en los comedores de las dos escuelas públicas alaiorencas, donde el menú diario de un alumno fijo —aquel que se queda a comer un mínimo de tres días fijos a la semana— es, actualmente y tras la última bajada de usuarios fijos del servicio, de 9,95 euros en el Mestre Duran y de 8,76 euros en el Inspector Doctor Comas Camps. Precisamente, el control del servicio de ambos centros educativos está gestionado por la misma empresa, «La Paella», la cual opera también en el CEIP Castell de Santa Àgueda de Ferreries. «Fue la única que se presentó al concurso de licitación», indica Carlos Domínguez, presidente de la AFA del Mestre Duran.

Sin monitores incluidos

No obstante, el problema no radica en el contrato de licitación, que es «totalmente correcto», sino en el servicio de monitoreo. «En Balears no se incluye a los monitores en el servicio de comedor escolar, a diferencia de lo que ocurre en el resto de comunicades autónomas. Y, como es lógico, la empresa no se va a encargar de él», señala el presidente. De este modo, la propia compañía subcontrata el servicio de monitores a otra empresa.

Por tanto, la AFA apunta a la Consellería de Educación y pide que este problema sea resuelto lo antes posible. Por el momento, tienen pendiente reunirse con el Consell y el Ayuntamiento en los próximos días, ya que valoran la posibilidad de recurrir a las administraciones locales para tratar de solventar la situación hasta final de curso.