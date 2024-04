El diputado Xisco Cardona no volverá a Vox. Rechaza así el ofrecimiento de la nueva portavoz del grupo parlamentario, Manuela Cañadas tras la enésima crisis del partido de Abascal en Balears, que ha supuesto ahora la renuncia como portavoces del grupo parlamentario de los diputados díscolos Idoia Ribas y Sergio Rodríguez.

Cardona, que el pasado octubre abandonó la formación que lideraba en Menorca, ha comunicado que seguirá como diputado no adscrito. Lo ha anunciado tras mantener este lunes sendas reuniones con Manuela Cañadas y con los miembros de la dirección nacional de Vox, Enrique Cabanas y Montserrat Lluís, enviados a Palma para gestionar el cambio de rumbo del grupo parlamentario.

El diputado menorquín ha declarado este martes que su posición ante «es la misma y tiene la misma firmeza y vigencia que tuvo en octubre», ya que «no ha cambiado nada».

Entiende que «la nueva crisis de Vox es la de siempre» y asegura que él no ha venido a la política para «participar de una algarada cada mes y medio». Afirma que su compromiso es «trabajar para resolver los problemas de los ciudadanos y no generar inestabilidad. Los políticos no podemos ser el problema; debemos sr la solución».

Al lado del Govern

En su comunicado insiste que «los ciudadanos se merecen seriedad y rigor» y promete seguir trabajando en «buscar el interés general y el bien común». Ha remarcado el compromiso adquirido, con la firma del pacto de investidura, «de dar estabilidad al Govern en un acuerdo que sigue vigente».