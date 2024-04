Ozempic, el fármaco inyectable para tratar la diabetes tipo 2, es uno de los medicamentos cuya distribución está controlada y que, como sucede en el resto de España, también en las farmacias de Menorca se dan dificultades puntuales para encontrarlo; registra un aumento de demanda que deriva de su efecto más deseado, promover una pérdida considerable de peso, lo que ha desatado un boom de ventas en otros países como Estados Unidos y en el mercado de internet.

Según la Red Digital de Farmacias, LUDA Partners, los pacientes con diabetes son los más afectados en Balears por la falta de medicamentos, no solo Ozempic sino también Vokanamet y Fiasp. Sin embargo, desde la Cooperativa Farmacéutica de Menorca (Cofarme) rebajan la alarma y aseguran que no hay escasez sino que se van sirviendo unidades a las boticas.

Emma Suárez, del Centro de Información del Medicamento del Colegio de Farmacéuticos de Balears, afirma que cuando falta un fármaco, en la mayoría de los casos no está causando «un problema real para la salud de los pacientes, hay alternativas, no se quedan sin tratar».

Bajo prescripción médica

No obstante es cierto que algunas farmacias consultadas en Menorca para elaborar este artículo tienen una lista de espera, clientes que aguardan para comprar su tratamiento antidiabético, en concreto el famoso Ozempic, en una concentración determinada que les ha sido recetada por su médico. Algunas de las boticas reportan que también se vende a personas que lo toman para adelgazar, siempre bajo prescripción médica porque esta es obligatoria. De ahí que quienes no disponen de la receta acudan a la compra por internet, ya que Ozempic está disponible en plataformas de comercio on line muy populares, entre otros productos denominados quemagrasas y adelgazantes.

El fármaco indicado inicialmente para controlar los niveles de azúcar en personas diabéticas contiene el principio activo semaglutida y está arrasando entre los que buscan adelgazar porque reduce el apetito, entre otros efectos que inducen a perder peso y que también entrañan riesgos. Esto ha llevado a que personas con diabetes puedan quedarse sin un medicamento esencial y ya el año pasado llevó a las autoridades a actuar.

«La situación no ha cambiado desde septiembre de 2023, cuando la Agencia Española del Medicamento emitió una nota ante la elevada demanda para que se priorice el uso recogido en su ficha técnica», explica Emma Suárez. Sanidad recomienda a los médicos que prescriban Ozempic ciñéndose a la ficha y para su indicación original, la diabetes mellitus tipo 2. «Una de las labores del farmacéutico es la de dispensar la receta médica, y cuando hay falta de suministro damos prioridad a las recetas de paciente diabético, antes que a recetas que vienen del endocrino», explica la farmacéutica Pilar Barrau.