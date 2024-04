El Consell necesita un economista para preparar la licitación de las concesiones que han de derivar en los nuevos contratos para el servicio regular de transporte y la Inspección Técnica de Vehículos, ambas cuestiones pendientes desde la legislatura anterior.

El Consell Executiu ya ha aprobado esta contratación, a propuesta del departamento de Movilidad que preside Juan Manuel Delgado. Se trata de la solución planteada para conseguir, de una vez por todas, que un profesional cualificado prepare la licitación de ambas concesiones. La carga de trabajo que soporta el personal, la complejidad del contenido económico de los dos contratos y el hecho de que el departamento no disponga de ningún economista en su plantilla, motivarán esta contratación para una gestión más eficiente de los procesos y evitar que sufran más retrasos.

Juan Manuel Delgado recordó que el servicio regular de transporte funciona sin contrato desde hace cuatro años, «estamos pagando con extrajudiciales, de forma anormal, a las empresas que lo prestan para no interrumpir el servicio», ya que el anterior finalizó en 2018, se prorrogó hasta 2020 pero desde entonces no existe y rigen acuerdos de continuidad, el último de los cuales finaliza el 31 de diciembre. En cuanto al de la ITV, concluyó en noviembre de 2023 y se prorrogó un año más porque no había tiempo para la licitación. Además, ambas licitaciones deben hacerse al mismo tiempo, «lo que no ocurre nunca porque siempre suelen durar dos o tres legislaturas», señala Delgado.

Tampoco hay garantías de que la tramitación para licitar el servicio de inspección de vehículos vaya a estar lista antes de que concluya la prórroga vigente. De no ser así, el Consell firmará otra extensión con Certio por los meses que sea necesario.

El Consell admite que este servicio todavía no ha recuperado la normalidad anterior a la huelga de trabajadores que colapsó la demanda de vehículos. Antes de la licitación es necesario un estudio económico ajustado a las ordenanzas y posteriormente establecer cómo será la explotación y el pliego de condiciones. Se trata de una tramitación larga y laboriosa, subrayan desde el área de Movilidad.