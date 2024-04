Algunos municipios mallorquines han modificado ya sus ordenanzas para que los propietarios de vados puedan aparcar delante de los mismos. Se aplica ya en Sencelles, Sóller y Santa Margalida. No así en Inca, cuyos técnicos informaron en contra. Según la normativa general actual, la tasa del vado es por el uso de la vía pública para la entrada y salida de vehículos. El propietario no está exento de la multa si aparca delante del vado porque este no es una propiedad privada, sino una licencia municipal para la reserva de dicho espacio.