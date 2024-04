«O evangelizamos o no somos nada. Esta celebración representa el sentir de la Iglesia, que es universal, y, al mismo tiempo, local. Y como me diría mi madre: ‘Gerardo, acuérdate de los pobres y visita a los enfermos’. Me siento plenamente identificado con Menorca, Diócesis en la que he ejercido todo mi ministerio pastoral», afirmó el obispo de Menorca en su ordenación episcopal en la Catedral el 22 de abril de 2022.

Un año después, en declaraciones a «Es Diari», Gerard Villalonga explica que ha vivido estos dos meses con una gran intensidad y a un ritmo incesante. En sintonía con el papa Francisco, ha impulsado la sinodalidad en la Iglesia menorquina, que resume con la frase «Siempre en la Iglesia, nunca los unos sin los otros». Con este espíritu ha llevado a cabo la renovación del Colegio de Consultores y los consejos Presbiteral, Pastoral y Episcopal. En éste último destaca la participación de un diácono, una religiosa y de dos laicos, «de manera que todo el Pueblo de Dios se vea representado», afirma. Se trata de potenciar la corresponsabilidad diferenciada con representación en todos los órganos de participación de la Diócesis. Subraya el titular de la sede de Severo que «en todas las decisiones y nombramientos se ha aplicado este principio de sinodalidad, buscando el mayor consenso y participación posibles». Un obispo menorquín Ser un obispo menorquín, plenamente conocedor de la pastoral diocesana, también ha sido decisivo para su para su ministerio, puesto que no ha necesitado un periodo inicial de inmersión local, sino que desde el primer momento ha podido gestionar y renovar desde la continuidad. Entre las actuaciones llevada a cabo valora la firma del convenio del Obispado con el Consell que permite redactar el plan para El Toro y acometer la restauración integral de las dependencias del Santuario. También expresa la alegría por la ordenación de Jaume Denclar como diácono, que será ordenado sacerdote este sábado. Entre los momentos dolorosos apunta el fallecimiento del presbítero Llorenç Vidal Pelegrí y el reciente accidente de tráfico en el que se vieron implicados los sacerdotes Bosco Faner y Cristòfol Vidal y el diácono Sebastià Bosch. El apunte La Catedral acoge el sábado la ordenación presbiteral de Jaume Denclar Quevedo Este próximo sábado (11,30 horas) la Catedral de Menorca acogerá la ordenación presbiteral de Jaume Denclar Quevedo, que en octubre fue ordenado diácono en Es Castell. La Diócesis de Menorca contará con un nuevo sacerdote, que iniciará su ministerio pastoral. El obispo Gerard presidirá esta solemne celebración eucarística durante la que llevará la imposición de manos. Será retransmitida en directo por streaming a través del canal Youtube del Obispado. Al día siguiente, a las 11 horas, en la parroquia de la Mare de Déu des Castell, a la que el nuevo presbítero y su familia siempre se han sentido muy vinculados y con la que han colaborado estrechamente, presidirá su primera Eucaristía.