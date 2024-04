Como si se tratara del 'día de la marmota', los partidos políticos presentes en el Consell se volvieron a enzarzar, durante el pleno celebrado este lunes, en una nueva discusión para determinar quién es el responsable de que todavía no se haya podido aprobar el presupuesto de la primera institución insular para el actual ejercicio, lo que provoca que el equipo de gobierno del PP esté trabajando con las anteriores cuentas prorrogadas, y a golpe de modificación presupuestaria.

Esta vez el debate se originó a raíz de una moción presentada por el PSOE, en la que se instaba a los populares «a trabajar de manera proactiva con los grupos de la oposición» para aprobar las cuentas del 2024. Además, la propuesta de acuerdo pedía al presidente Vilafranca la constitución de un grupo de trabajo con el objetivo de consensuar un plan de inversiones para este mandato. El texto de los socialistas contó con el apoyo de Més per Menorca, pero fue rechazado con el voto contrario de los populares y de Vox.

Negociación en vía muerta

Durante la presentación del texto, la socialista Susana Mora subrayó las dificultades que implica para el Consell el trabajar con un presupuesto prorrogado, y señaló la necesidad de volver a intentar la consecución de un acuerdo. «Vale la pena que nos volvamos a sentar», aseguró. Mora recordó que esta situación ha provocado que el Consell todavía no haya podido aprobar el Plan Insular de Cooperación de este año, y lamentó que el actual bloqueo perjudica a la ciudadanía.

Desde Més per Menorca, Josep Juaneda reprochó al equipo de gobierno popular el estar gobernando con un presupuesto prorrogado a causa de su «falta de iniciativa». «El PP está gobernando con un presupuesto de izquierdas por su incapacidad de aprobar un presupuesto propio», remarcó.

Por su parte, el presidente Vilafranca lamentó que la negociación para el presupuesto no podrá prosperar si la izquierda insiste en mezclar cuestiones que, a su parecer, no tienen una relación directa con las cuentas. «Si añadimos segundas derivadas que van más allá del presupuesto, será muy difícil llegar a un acuerdo», afirmó. Vilafranca también aseguró que el PP no puede renunciar, «por compromiso con sus votantes», a cuestiones como la modificación del PTI o de la Ley de la Reserva de Biosfera. «Cuando se añaden componentes que no tienen que ver con el presupuesto, el pacto es imposible», sentenció. Por ello, anunció que el PP continuará con el presupuesto prorrogado «hasta que algún partido cambie de posición», y no descartó que más adelante el PP lleve a pleno «una modificación presupuestaria más potente».

A todo ello, el pleno aprobó este lunes, con el voto favorable del PSOE, la tercera modificación presupuestaria del mandato, que servirá para financiar el plan de equipamientos de la Fundació de Persones amb Discapacitat, así como ayudas relacionadas con el patrimonio histórico. Asimismo, se aprobó una ayuda para habilitar una «sala amable» de la Guardia Civil para las víctimas de la violencia de género, que contó con el voto contrario de Vox.