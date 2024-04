El departamento de Bienestar Social del Consell, de quien depende el Centro Sociosanitario de Santa Rita, ha solventado provisionalmente la ausencia de médico tras la marcha del doctor Sebastià Aguiló a principios del mes pasado, al Centro Médico del Canal Salat.

Carmen Reynés, responsable del departamento, informó el lunes que esta misma semana ha comenzado a prestar sus servicios otro médico con un contrato menor. A preguntas de la consellera de Vox, Maite de Medrano, sobre la falta de personal del geriátrico, Reynés, indicó que desde Recursos Humanos ya se elabora la convocatoria de la plaza de médico para licitarla, y en el caso de que quedara desierta, se haría un contrato más largo a quien la ocupe.

«Creo que se ha creado una alarma innecesaria porque hemos tenido a disposición el servicio normal de Salud en coordinación con el Hospital Mateu Orfila», explicó la consellera, al tiempo que agradecía la implicación del personal del centro para cubrir las necesidades.

La ausencia de médico durante este último mes y medio ha afectado directamente al servicio de convalecencia ubicado en este centro sociosanitario de Ciutadella que cuenta con cinco plazas a las que pueden optar personas mayores que precisan una recuperación más larga, de cualquier municipio de la Isla.

La titular de la Conselleria de Bienestar Social aseguró no tener conocimiento de que falte más personal en SantaRita, a preguntas de De Medrano sobre posibles necesidades en el turno de noche. Del mismo modo también negó que hubiera una avería generalizada en los aparatos de televisión del geriátrico, y en torno a la disponibilidad de red wifi respondió que la hay en la recepción y que no se contempla instalarla en las habitaciones. La mayoría de residentes no usan el teléfono móvil y las visitas son para acompañarles y no para estar pendiente del teléfono, dijo.